Fundación CB retrasa a septiembre el inicio de las obras de su futura sede en el Casco Antiguo de Badajoz

Fundación CB retrasa el inicio de la obra de su futura sede en el corazón del Casco Antiguo hasta septiembre. Así lo confirmó su director general, Emilio Jiménez, quien explicó que la decisión se ha tomado ante el «descomunal» alza de los precios de los materiales y los problemas de suministro, que se han visto agravados aún más en el último mes y medio por la guerra de Ucrania. Esta situación puede incrementar de manera considerable los costes del nuevo edificio, que se levantará en una parcela entre la puerta del Capitel y la plaza de Santa María, por lo que, de acuerdo con la empresa constructora, Extremeña de Infraestructura y Obra Civil, la entidad ha determinado que lo «prudente» es posponer el comienzo de los trabajos hasta después del verano, cuando se prevé que, aunque no se experimente un descenso en los precios de los materiales, «al menos se estabilicen».

«Nuestra idea es tener un presupuesto cerrado. Queremos ser buenos gestores de nuestras cuentas y no nos podemos meter en una obra a cualquier precio. No solo estamos siendo cautos nosotros, también el propio constructor, lo que es de agradecer», argumentó Jiménez. El presupuesto inicial de la entidad para la construcción de su sede institucional y centro sociocultural es de 2,8 millones de euros, a los que se sumaría 1.050.000 euros más invertidos en la compra de la parcela, el pago de impuestos, proyecto y estudios técnicos, entre otros. En esta cuantía total de 3.850.000 euros está contemplado también el equipamiento.

La previsión de Fundación CB, una vez que obtuvo todas las autorizaciones y permisos para levantar el que será su buque insignia, era que las obras comenzasen a finales del pasado mes marzo. Fue la última fecha que se estimó para un proyecto que ya acumula ya un par de años de retraso por los trámites burocráticos.

A finales de 2018, la entidad, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) un concurso de ideas para el diseño del edificio, tras comprar el solar en el que se asentará la Inmobiliaria Municipal. En mayo de 2019, se presentó el proyecto ganador, de los arquitectos Ángel Ganivet y Juan Carlos Sánchez, y poco después se remitió el estudio de detalle y actuación singular al ayuntamiento. Pero no se adaptaba al Plan Especial del Centro Histórico y fue rechazado.

Este contratiempo obligó a introducir cambios en el diseño del inmueble, que no afectaron al programa de necesidades, pero sí a los plazos. Hasta agosto de 2020 no obtuvo el visto bueno del ayuntamiento. En ese momento, el plan era que los trabajos comenzasen a principios de 2021, pero la aprobación de la Dirección General de Patrimonio no llegó hasta octubre de ese año, por lo que se puso como nueva fecha en la primavera de este año.

Pese a que tampoco se va a poder cumplir con esta previsión, durante estos meses no se va a estar mano sobre mano, sino que, según explicó el director general de Fundación CB, se aprovechará para hacer los últimos recálculos sobre el terreno y resolver trámites relacionados con el seguimiento arqueológico o el depósito de residuos, entre otros. Además, también se va a instalar una valla en la parcela que informe de la próxima construcción del edificio y se está trabajando en la idea de realizar una presentación al público de la nueva sede a través de una visita virtual.

El plazo de ejecución de las obras es de 24 meses, aunque teniendo en cuenta los imprevistos que surgen en actuaciones de esta envergadura, Fundación CB no descarta que pueda prorrogarse hasta los 36 meses. Así, la nueva sede estaría terminada como muy pronto en septiembre de 2024.

Remodelación de la plaza de Santa María y apertura de la calle Norte

De manera paralela al desarrollo de las obras del edificio de Fundación CB se tendrá que acometer la remodelación de la plaza de Santa María, a donde dará una de las fachadas, que tendrá que estar acabada antes de la inauguración de la nueva sede. También deberá estar abierta al tránsito la calle Norte. Ese es el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Badajoz, para el que, según Jiménez, ya hay fondos consignados. La entidad sufragó el coste de la redacción del proyecto de la reforma de la plaza -se incluyó en el concurso de ideas-, pero los trabajos debían correr a cuenta de las arcas municipales.