Marzo de 2018: el pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprueba una declaración institucional instando a la Junta de Extremadura a construir un instituto de Enseñanza Secundaria en Cerro Gordo. Noviembre de 2021: la corporación municipal pacense apoya por unanimidad una moción del PP para reclamar al Gobierno regional la construcción de dos nuevos institutos en la ciudad: en Cerro Gordo y en Las Vaguadas. La petición se repitió ayer. De nuevo el pleno instó a la Junta, esta vez a partir de una moción del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que contó con el apoyo del resto de los grupos, a pesar de que en el debate no faltaron los reproches políticos A la vista de los resultados de las anteriores instancias, poco parece valer el pronunciamiento del pleno municipal. La Junta tiene la última palabra y su posicionamiento no cambia. La Consejería de Educación reiteró ayer a este diario que está realizando «un estudio exhaustivo» de la escolarización y de la oferta de plazas de la ciudad de Badajoz. «Si de este estudio con proyección a futuro se constata que hay necesidad y es viable la inclusión de este nuevo IES, se podría tener en cuenta en la confección de un futuro Plan de Infraestructuras Educativas».

Para poder elaborar este plan, la Junta está haciendo gestiones para contar con fondos europeos, como los que sustentan el anterior, que todavía se está ejecutando. No hay por lo tanto, de momento, ni compromisos ni plazos. También se aprobó la moción de Vélez para que las familias numerosas tengan una tarifa reducida en el servicio de autobús urbano, una medida en la que ya se está trabajando, según avanzó el concejal de Transportes, Jesús Coslado, que contó que están pendientes de los informes técnicos, que trasladarán a la Comisión Regional de Precios. No salió adelante la moción del PSOE para que los poblados tengan autobús urbano los fines de semana y festivos, un compromiso del PP, que ayer insistió en que se está trabajando para ofrecer este servicio a «demanda». La petición era doble, porque el PSOE también quiere que haya autobús al aeropuerto, una propuesta que, según Coslado, se analizará si es posible cuando estén operativos todos los vuelos que corresponden al Aeropuerto de Badajoz como servicio público obligatorio.