En una de las tres pistas de baile sonaba en directo todo un clásico: el ‘Vals de las mariposas’ de Danny Daniel, que una docena de parejas bailaba con las sonrisas ocultas bajo las mascarillas pero indisimulables en el buen ánimo con el que se miraban y seguían el ritmo.

Entre los que bailaban, tres amigas de Campillo de Llerena, que no dudaron en apuntarse a la excursión organizada para pasar el día en Badajoz, por la mañana en la Feria de Mayores de Extremadura y, por la tarde, una vuelta por el centro comercial El Faro. Carmen Lianes recordaba que estuvo en Ifeba en esta feria hace 20 años. «Ahora está más bonito y hay más cosas», comparaba, a la vez que reconocía que no le preocupaba estar allí por la situación sanitaria. Tenía ganas de volver «por salir de casa, porque hace mucho tiempo que no salimos».

Ese es el propósito con el que se ha vuelto a organizar la Feria de los Mayores de Extremadura, que fue la primera cita que se suspendió en Ifeba debido a la pandemia en 2020 y regresa en su XXIII edición, tras saltarse dos. «Es la feria del reencuentro», destacó el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, durante la inauguración, en la que estuvo acompañado de la concejala de Ifeba, Blanca Subirán, el director gerente del Sepad, José Vicente Granados, y la directora de la feria, Pepa Dueñas, así como autoridades civiles y militares que acudieron a la primera jornada de esta feria que se prolonga durante cuatro días, hasta el domingo.

Gragera tuvo mensajes de apoyo al colectivo, el de los mayores, que más está sufriendo la situación sanitaria, la soledad, el aislamiento «y es fundamental reencontrarse con ellos», reiteró. También deseó a los participantes que durante estos días se diviertan, disfruten y aprendan, porque el objetivo es «volver a la normalidad». El alcalde mencionó la especial «sensibilidad» que ha desplegado durante este tiempo el Área del Mayor del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) con este colectivo, agradecimiento que también expresó Blanca Subirán, quien destacó la presencia en la feria de la Policía Nacional para renovar el DNI, de Caja Rural Extremadura en su apuesta por romper las barreras digitales, así como del estand de Campomayor con sus Festas do Povo y recordó que el domingo se celebrará el Día de la Familia con talleres intergeneracionales. Por su parte, el gerente del Sepad, defendió que el trabajo con los mayores debe dirigirse a la promoción de la autonomía, el envejecimiento activo y retrasar lo máximo posible la institucionalización en centros residenciales, objetivos hacia los que deben enfocarse todas las instituciones, así como saber aprovechar la experiencia y la «sabiduría» de esta generación.