Mejorar la vida de las personas a través del cuidado auditivo. Ese es el objetivo de Centro Audika en Badajoz. En el Día Mundial de la Audición, María Inés Salgado Rodríguez, Técnico Superior en audiología protésica en Audika, recuerda la importancia de las revisiones periódicas y de cómo detectar a tiempo una pérdida auditiva se pueden evitar graves consecuencias para nuestra salud física y psicológica.

¿Por qué es bueno realizarse periódicamente audiometrías?

La palabra clave es prevención. Es muy importante acudir a realizarse revisiones auditivas periódicamente tanto para personas jóvenes como de edad avanzada, tengan un problema de audición o no. Lo importante es la detección precoz. Con el paso del tiempo perdemos audición y se produce de manera gradual. Es más evidente a partir de los 50 años. Desde Audika recomendamos revisar la audición y en un día como el de hoy lo recordamos. Las revisiones que realizamos en cualquiera de nuestros centros son totalmente gratuitas y en ellas también se detectan otros problemas como las otitis o los tapones de cera. No son pruebas invasivas y se tarda muy poco en realizarlas.

¿Qué es lo primero que hay que hacer si se detecta una pérdida auditiva y cuáles son sus principales signos?

Lo primero que hay que hacer es acudir a un profesional de la audición. Puede ser que sea necesaria una intervención quirúrgica, o farmacológica en el caso de pérdidas temporales. La acción protésica, el uso de audífonos es el tratamiento más habitual en casos de pérdida auditiva, con un porcentaje de éxito muy alto. Las personas que sufren pérdida de audición no son conscientes al principio, sino que son quienes están cercanas a ellas las que primero lo detectan. Otros síntomas habituales son la dificultad en entender a quienes nos hablan por teléfono, o en reuniones, subir el volumen de la televisión y no escuchar sonidos agudos.

¿Qué consecuencias puede tener una pérdida auditiva no tratada?

Tiene tanto consecuencias físicas como psíquicas: dolores de cabeza, estrés, tensión muscular, pérdida de equilibrio, aumento de la presión arterial, problemas de concentración, cansancio extremo porque nuestro cerebro tiene que hacer un gran esfuerzo para poder escuchar y entender lo que se traduce en depresión, baja autoestima, ansiedad… Sobre todo provoca déficit cognitivo, por lo que la pérdida auditiva debe atajarse cuando antes, pues influye en nuestra vida laboral, social y familiar.

¿Cómo elegir el audífono que mejor se ajusta a las necesidades de cada persona?

En Audika, siempre realizamos una adaptación personalizada e individual. Seleccionamos el mejor audífono que se ajusta al estilo de vida de cada persona y sus necesidades auditivas. No todos los audífonos son válidos. Hay que tener muy en cuenta algunos factores como: la edad, el grado de pérdida, su rutina diaria ... es decir, hay distintas variables que van a determinar la mejor solución auditiva para cada persona.

¿Cuántos años de experiencia y cuál es el grado de satisfacción de vuestros clientes de Audika Badajoz?

Tenemos que hablar de la experiencia de Audika España, con más de 30 años de trayectoria. Badajoz es solo uno de los 130 centros repartidos por el país. Actualmente es todo un referente en el cuidado de la salud auditiva de los ciudadanos. Somos expertos en salud auditiva y todos nuestros profesionales están siempre dispuestos a ayudar. En cuanto a satisfacción puedo hablar del caso de mi madre, que dejo de ir a compra, a la piscina… porque no escuchaba a sus interlocutores, a sus amigas, pero sobre todo, no podía quedarse a cargo de sus nietos. Le daba miedo no oírlos. Se tomaron cartas en el asunto y volvió a su vida normal. Lo mejor de todo es que ella se siente ahora segura. Nuestros clientes en general muestran un importante grado de satisfacción, tanto es así que nos recomiendan a sus familiares y amigos. Nos recomiendan porque hemos ayudado a muchas personas a oír mejor. Ese es nuestro objetivo. Cambiamos vidas a través de la audición. En conclusión, me gustaría añadir que el Día Mundial de la audición es un día para concienciar a la población sobre el cuidado de la audición, por ello, desde Audika recomendamos acudir a cualquier persona interesada a realizarse una revisión auditiva gratuita.

Nuestro centro se encuentra en Av. Fernando Calzadilla, Número 2 o también puede visitar el resto de centros en nuestra web Audika.