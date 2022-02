La música de percusión volvió a atronar anoche en Ifeba, donde se celebró la Tamborada 2022, en la que la comparsa Vaivén se alzó con el primer premio. Era la primera actividad del programa oficial del Carnaval de Badajoz, con la que estrena su título de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Cientos de seguidores acudieron puntualmente a las instalaciones de la institución ferial, donde el aforo estaba limitado a 1.400 asistentes, para disfrutar del espectáculo de sonido que gana en destreza y maestría cada edición, donde además la puesta en escena está cada vez más cuidada.

El año pasado no pudo celebrarse la Tamborada y este año se redujo el número de participantes a cinco comparsas, porque algunas de las agrupaciones que participan habitualmente no han tenido tiempo suficiente para ensayar. Suelen ser más de una decena. Además actuar en Ifeba el sábado anterior al Carnaval supone un gasto añadido que no todas pueden afrontar.

Vaivén obtuvo el segundo premio en la última edición de la Tamborada, en 2020, que ganó Umsuka Imbali.

El segundo premio de la edición de 2022 fue para Cambalada, el tercero para Umsuka Imbali, Infectos acelerados se quedaron los cuartos y Moracantana, en quinto lugar.

Entre el público estaban el alcalde Ignacio Gragera, y el concejal de Festejos, Francisco Javier Gutiérrez.