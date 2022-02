Cuando alguien realiza transformaciones sustanciales en las características de un vehículo, debe obtener un certificado de modificación de reforma de importancia para poder circular. Esa certificación es lo que el Ayuntamiento de Badajoz está pidiendo ahora a los artefactos para que puedan circular libremente en Carnaval.

En un comunicado emitido ayer por la Federación Extremeña de Artefactos (FEA), indican que cumplen con las bases del Gran Desfile del domingo. El punto cuarto, reza la nota, especifica que «los artefactos deberán ser autopropulsados, compactados o articulados» y que el vehículo «deberá estar modificado y con estructura reformada para participar en el concurso. La decoración debe cambiar cada año y, además, se valorará el uso de materiales reciclados en el proyecto». Por tanto, podrían participar tanto en ese desfile como en el Entierro de la Sardina del martes y en la ruta artefactera del sábado, pero no moverse libremente el resto del tiempo. Por eso, califican de «incongruente» la exigencia del consistorio.

La presidenta de la federación, Pepa Montesinos, señala que lograr esta certificación lleva tiempo y dinero, pero que, aunque fuesen capaces de conseguirla antes de la próxima edición de las fiestas, eso les obligaría a salir el resto de años con el mismo diseño, lo cual, según reza el comunicado, «haría que se perdiera la esencia del artefacto». «Es totalmente inviable», añade Montesinos. La Concejalía de Ferias y Fiestas les informó el jueves de este requisito, aunque la FEA asegura que tenían conocimiento del mismo desde julio de 2021.

La única solución que les proponen, dice la presidenta, es permanecer inmovilizados en un descampado céntrico. La federación no lo acepta y pide al menos un circuito cerrado al tráfico en el que se les permita la libre circulación. «No nos han dicho dónde nos situaríamos, pero ¿vamos a meter 20 artefactos en un descampado céntrico? ¿Y quién nos va a garantizar la seguridad de los vehículos ahí?», se pregunta Montesinos.

Protestas

Este lunes se reunirá la delegación responsable del Carnaval con la de Policía Local para intentar buscar una alternativa. En caso de no lograrla, se movilizarán. «Dependiendo de lo que nos digan hoy, daremos el siguiente paso. Tenemos ya muchas cosas pensadas, pero queremos esperar a las novedades para anunciarlas», manifiesta la presidenta de la FEA, que asegura que cuentan con el respaldo de todos, tanto de los 15 federados como del resto, y es que tan solo tres de los 27 que están inscritos en el Gran Desfile cuentan con una inspección favorable en el sentido que pide el ayuntamiento. Las protestas, además, no solo se llevarían a cabo antes de Carnaval, sino también en el transcurso de las propias fiestas si no se atienden sus reivindicaciones.

«Desde la FEA llevamos años insistiendo a la Concejalía de Ferias y Fiestas en la necesidad de normalizar los artefactos, como se ha hecho en otros Carnavales importantes de España, dotándolos de una identidad propia», señalan en el comunicado, donde también dice no entender «cómo el primer año en el que somos Fiesta de Interés Turístico Internacional se nos quiere dejar fuera».