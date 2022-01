El Ayuntamiento de Badajoz repartirá próximamente 5.000 botellas con líquido desinfectante para que los dueños de los perros limpien la orina de sus mascotas cuando las sacan a la calle. Se trata de la segunda campaña de este tipo que realiza la Concejalía de Limpieza. En febrero de 2020 entregaron también el mismo número de kits, donde se incluían otro tipo de accesorios como bolsas de plástico para recoger los excrementos.

En esta ocasión, apunta el edil responsable de esta área, Alejandro Vélez, solo se darán botellas, que han sido mejoradas. Mientras que las primeras tenían una capacidad de 900 mililitros, las nuevas son de 100. El material también cambia, pasando de un plástico que, según el concejal, con el tiempo ha demostrado romperse, a silicona, más duradero. «Son mucho más llevaderas y factibles de transportar, y el mecanismo para echar la disolución es más sencillo», apunta Vélez, que recuerda que se pueden rellenar de cualquier producto desinfectante, aunque el más sencillo de utilizar es una mezcla casera de agua y vinagre. «De esta manera se desinfecta la zona y evita también que el animal, por el olor, vuelva a orinar en el mismo sitio, porque ese es muchas veces el problema».

De momento no tienen una fecha concretada para empezar a repartir las botellas ni tampoco un presupuesto definido para adquirirlas, ya que la situación de abastecimiento actual les está dificultando encontrar un fabricante que les facilite disponer de 5.000 sin esperar demasiado tiempo. Aún así, Vélez recuerda que, si hay alguien interesado en obtener una de la antiguas, puede acercarse a recoger una de las alrededor de 700 que todavía tiene el servicio municipal en su sede, ubicada en el número 11 de la calle Canela.

Colaboración de la Policía Local

El concejal recuerda que no limpiar la orina de los perros en la calle conlleva una multa de entre 751 y 1.000 euros, según la ordenanza de Limpieza, que considera estos hechos una infracción grave. Vélez, sin embargo, reconoce que en Badajoz no tiene conocimiento de muchas sanciones en este sentido, «y podrían ponerse igual o más que en materia de tráfico». Por eso, en la reunión que mantendrá hoy con la Policía Local de Badajoz pedirá una mayor colaboración tanto en este aspecto como en la recogida de excrementos.

«Queremos retomar una coordinación con ese servicio que es tan necesario para nosotros porque es el que vela por el cumplimiento de las normas en esta materia. Necesitamos que haya un automatismo en la Policía Local para que interioricen que hay muchas conductas incívicas relacionadas con la limpieza que no se están persiguiendo a pesar de verlas diariamente», lamenta Vélez. Este diario preguntó al ayuntamiento pacense por el número de multas de este tipo registradas en el último año, pero no obtuvo respuesta.

El edil considera que «tocar el bolsillo» es la única forma de educar a la ciudadanía. El pasado mes de mayo, su delegación instaló 200 carteles sobre los dispensadores de bolsas que hay en la ciudad para recoger las deposiciones de las mascotas advirtiendo de las consecuencias de no hacerlo, pero reconoce que no han tenido mucho efecto. «Esa faceta no está todavía muy interiorizada en la ciudadanía, así que queremos incidir otra vez en ese aspecto porque las farolas, las señales, los bancos, las papeleras, las esquinas de los edificios... sufren bastante, y no podemos estar actuando todos los días en una gran cantidad de lugares», lamenta.

La campaña de reparto de botellas, unida a otra en redes sociales, son las próximas que su concejalía tiene pensado llevar a cabo en este sentido. Confía en que ambas, junto al compromiso de sancionar de los policías locales, consigan que el incívico «se vea más intimidado a la hora de hacer de las suyas».