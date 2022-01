Se ha pasado dos meses en Latinoamérica y Estados Unidos formando a profesionales de todo el mundo y trabajando para artistas de la talla de Nicky Jam o grupos como Gente de Zona. María Seco (Badajoz, 1991) podría haber seguido bailando para ellos si quisiese, pero la tierra tira mucho, y no iba a dejar tirados a los 200 alumnos de su escuela Step Dance Studio que en septiembre cumplió cinco años en Badajoz y que hoy a las 20.00 horas actúa en el teatro López de Ayala.

¿Cuándo decidió dedicarse profesionalmente a la danza?

Yo llevaba mucho tiempo haciendo sobre todo bailes latinos. Empecé dando clases en un gimnasio y en varios colegios de Badajoz, y en 2016, cuando vi que tenía suficiente público, fue cuando me decidí a abrir la escuela porque no había nada en Badajoz que se dedicara al tema de la danza urbana. Empecé a indagar y comencé a irme fuera a recibir formación porque aquí no la tenía, y desde entonces nos ha ido muy bien.

¿Cómo ha cambiado el panorama de la danza urbana en Badajoz durante los últimos años?

Es cierto que desde un primer momento a mí me costó mucho que la gente tuviera esa mentalidad de venir a la escuela a formarse. Al principio venían más a disfrutar, pero poco a poco hemos ido creciendo. Cuando han venido a dar clase aquí bailarinas de Estados Unidos, por ejemplo, y personas de toda España asistían al estudio para recibir esa formación, los alumnos se daban cuenta de que, en realidad, esto era más una escuela profesional de danza. A día de hoy, ya lo consideran un sitio a donde van a aprender, a adquirir unos valores y a crecer como bailarín y como persona.

Entre noviembre y diciembre estuvo trabajando en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. ¿Qué le ha aportado viajar por tantos países en tan poco tiempo?

Hacer un tour así no es nada fácil y menos aún en la situación que tenemos ahora. Lo preparé todo con mucha ilusión e incertidumbre, pero al final salió todo bien. Ha sido un sueño. Obviamente he crecido mucho como bailarina, pero también como persona. He conocido muchas culturas e historias muy diferentes. En España estamos acostumbrados a vivir de una manera y tenemos una mentalidad determinada, pero cuando vas a otros sitios te das cuenta de que hay mucho mundo, empiezas a ver la vida con otros ojos y desde otra perspectiva.

¿Tiene pensado trasladarse fuera de Badajoz próximamente?

No. Me ha costado mucho conseguir que los pacenses tengan oportunidades que yo cuando era pequeña no tuve, y a mí me hace muy feliz que la gente de aquí pueda disfrutar de la danza como lo hacen. Muchos me preguntan que cómo es que sigo en Badajoz con todo lo que podría hacer en otros lugares, y yo siempre digo que por mucho trabajo que tenga fuera, siempre voy a volver a mi ciudad y a mi escuela.

¿Qué se va a encontrar el público esta noche en vuestra actuación?

Esta función en concreto es un remember de otras que hicimos de Michael Jackson, Queen y Grease. Son tres festivales reunidos en uno porque gustaron mucho, y como hemos cumplido el quinto aniversario hace poco, quise organizar algo para echar la vista atrás y recordar todo lo que hemos hecho. Al principio, las actuaciones eran básicamente danza, pero ya llegó un momento, cuando empecé a viajar mucho a Los Ángeles, en el que mis espectáculos cogieron un concepto más de show. Trabajamos muchísimo la puesta en escena y el vestuario, jugamos con aspectos visuales... Los alumnos son conscientes de que, en nuestro caso, no es una fiesta de fin de curso que puedes ver en un colegio, por ejemplo, sino que es un espectáculo en el que, como mínimo, trabajamos con tres meses de antelación y donde siempre intentamos innovar y ser diferentes.