Fundación CB empezará la obra de su nueva sede y centro cultural previsto en el Casco Antiguo en primavera. En un principio, tenían pensado hacerlo a lo largo del primer trimestre de 2022, pero la subida de los precios de los materiales ha provocado un pequeño retraso. El constructor, de hecho, ha pedido esperar hasta finales de marzo para ver cómo evoluciona el asunto durante estos meses.

Así lo explica el director general de la fundación, Emilio Jiménez, que asegura que la intención es no comenzar los trabajos más tarde de la primera quincena de abril. El presupuesto que manejan para la puesta en marcha del edificio que se levantará en una parcela entre la puerta del Capitel y la plaza de Santa María es de 3.850.000 euros. En esa cantidad irían incluidos, además de la propia obra en sí, que se lleva alrededor de un 70% del montante, otros gastos como impuestos, la compra del solar, el equipamiento de la sede...

Jiménez espera que, para la fecha límite que se han marcado, el coste de la materia prima haya bajado o, al menos, no se haya incrementado tanto como para sobrepasar su estimación inicial. Si, llegado el momento, los precios hubiesen subido hasta el punto de provocar una desviación económica importante, el patronato tendría que estudiar la nueva inversión y dar su autorización al incremento de la misma. Desde la fundación, no obstante, dicen no contemplar la posibilidad de que los importes aumenten de forma desproporcionada y confían en mantenerse dentro de lo previsto en un principio.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución para la construcción de la sede es de dos años, por lo que, si no surgen contratiempos, el edificio estará acabado en la primavera de 2024. El director general de la fundación, sin embargo, señala que, si bien la obra puede estar terminada para entonces, puede que el equipamiento del centro cultural provoque una demora de algunos meses más.

De momento, explica Jiménez, se encuentran trabajando en los trámites administrativos y jurídicos previos al comienzo de las obras que depende ya única y exclusivamente de Fundación CB después de que la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz hayan dado su visto bueno tanto al proyecto básico como al de ejecución.