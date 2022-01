El teatro López de Ayala de Badajoz acoge hoy domingo, 9 de enero, la primera representación del año del programa Teatro en Familia con la puesta en escena, a las doce del mediodía, del espectáculo de títeres ‘Caperucita Roja’, interpretada por la compañía Tropos teatro. El programa de Teatro en Familia cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa.

Especialmente recomendada para niños a partir de 3 años y público familiar, ‘Caperucita Roja’ tiene una duración de 50 minutos y las invitaciones están agotadas, según informa el propio teatro.

Se trata de un espectáculo original y divertido que de una forma simpática aborda el tema de la desobediencia. No pretende que los niños aprendan que desobedecer está mal, sino que reflexionen sobre sus comportamientos. También que los adultos también lo hagan, ya que los niños no son sino un reflejo de lo que son los mayores. Una vuelta de tuerca más al conocido cuento clásico, un ejercicio de imaginación que desde principio a fin atrapa al espectador. A Flop le encanta hacer bizcochos, tartas y pasteles, pero lo que más le gusta es comer las galletas que hace su madre. Ese día, al ir a coger una, encuentra una nota: «Estas galletas son para tu abuela. No cojas ninguna». «¡Que no coja ninguna!» Pero es que basta que le digan que no, para que le entren unas irresistibles ganas de hacerlo. Le viene entonces a la memoria un cuento que su madre le contaba cuando era pequeña y estaban en la cocina. «Había una vez, una niña que no podía parar quieta». Y así empieza la historia de esta niña que tampoco podía evitar hacer lo contrario de lo que le decían. En el fondo, igual que su madre e igual que su abuela. Porque, ¿quién no ha sido desobediente alguna vez?

Teatro en Familia continuará con la representación el 30 de enero de ‘La guitarra voladora’. La última función será el 6 de marzo con ‘El guardián de los sueños’.