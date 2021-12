La Junta de Extremadura ha autorizado, de momento, tres cotillones de Nochevieja en Badajoz en salones de celebraciones que requieren este permiso excepcional. Se trata de Salones Murano, Complejo Alcántara y el de la sociedad Casino de Badajoz. En estos dos últimos se han organizado fiestas sin alcohol, para menores. Serán de adultos en Salones Murano, donde el cotillón es una tradición, como lo es en el Hotel Río, que ayer estaba a la espera de recibir el permiso del Gobierno regional, tras subsanar un requisito. Hubo una quinta solicitud, de Puerta Vaguadas, que no ha sido autorizada por no presentar el seguro obligatorio, si bien sus responsables han desistido de celebrar el cotillón, según confirmaron a este diario, porque no habían vendido suficientes entradas.

Aunque no existen en Extremadura limitaciones al ocio nocturno, que claramente repercutirían en las fiestas de despedida del año, la situación sanitaria sí está generando un clima de inseguridad e incertidumbre que ha llevado a algunos establecimientos a abrir la posibilidad de devolver las entradas vendidas. Es el caso del Hotel Río, que estableció ayer un horario de devoluciones (de 17.00 a 19.00 horas) que continuará hoy (de 13.00 a 16.00 horas). «Para nosotros es más importante la seguridad y la salud», defiende el empresario José Luis Iniesta, para quien «es entendible que la gente tenga miedo». Los bares de copas y las discotecas no tienen que pedir autorización porque ya cuentan con licencia de ocio nocturno. Es el caso Tropicana, en El Nevero, que había vendido más de 1.200 entradas para la fiesta de Nochevieja, que en principio sigue en pie. Pero ha recibido un gran número de solicitudes de devolución, por lo que también este local ha dado la opción de devolverlas durante 48 horas. «El que no quiera asistir, no podemos obligar a nadie», comenta el propietario, Rodrigo Ortega. Transcurrido este plazo, en función de la asistencia confirmada, decidirán si celebran la fiesta, una intención que mantienen mientras haya gente interesada suficiente, con las medidas de seguridad y prevención necesarias. Según Ortega, el aforo inicial de esta discoteca para el cotillón ya estaba completo, pues se cortó la venta de entradas cuando aumentaron los contagios. «Antes está la salud de la gente que el dinero». El propietario es optimista y confía en que la fiesta se celebre. Como también sigue adelante la prevista en el Complejo Alcántara, destinada a menores de edad. Pepa Neguillo, del departamento comercial, apunta que «de momento» se celebrará porque no hay ninguna restricción y lo harán con todas las medidas de prevención: gel hidroalcohólico, ventanas abiertas y vigilantes de seguridad pendientes de que los jóvenes lleven mascarilla y que solo se la quiten para beber «refrescos». Apunta además que las instalaciones cuentan con jardines. Han vendido 600 entradas y solo se devolverán las de aquellos que acrediten que son positivos en covid con un certificado médico. Lo tienen que presentar sus padres, como ya hicieron con la autorización para poder adquirir las entradas. «El miedo es libre, pero tenemos que seguir viviendo», apunta Neguilla. También disponen de amplios espacios exteriores en Salones Murano, que sigue adelante con la fiesta siempre que haya gente que quiera celebrarla, a pesar de que está recibiendo muchas solicitudes de devoluciones de jóvenes contagiados. Devuelven además las de los contactos estrechos, por el peligro que puede suponer su asistencia, ya que son conscientes del retraso de las pruebas de detección. A este cotillón acuden mayoritariamente jóvenes de entre 18 y 22 años y llevan una semana devolviendo entradas «por responsabilidad». Para el empresario de este establecimiento, Francisco Javier Vicente, ante la incertidumbre que está provocando la situación sanitaria, «lo más sencillo es que lo hubieran cancelado todo», pero señala que el ocio nocturno sigue abierto, pubs y discotecas funcionan de jueves a sábado, «y nadie dice nada» a pesar de ser espacios cerrados que representan más riesgo, mientras que ellos disponen de jardines y zonas abiertas y solo celebran esta noche.