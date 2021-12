El funeral de Pablo Sierra Moreno tendrá lugar a primera hora de esta tarde en Salamanca, de donde es originaria la familia, que ha pedido poder despedir al joven en la intimidad. Hasta Salamanca se desplazarán amigos y conocidos de la localidad cacereña de Zorita, donde reside el matrimonio, ambos médicos, con sus tres hijos.

El cuerpo sin vida de Pablo Sierra, estudiante del grado de Matemáticas de 21 años, fue encontrado ayer viernes, a las 10.10 horas, en el cauce del río Guadiana, a la altura de El Pico, donde dos semanas antes había aparecido su teléfono móvil.

El cuerpo de Pablo ha sido entregado a la familia después de que se le haya practicado la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz, que se terminó anoche. El resultado de la autopsia no modifica la principal hipótesis sobre los motivos del fallecimiento, que se debió a un fatal accidente. Los detalles no pueden ser revelados porque sigue vigente el secreto de sumario decretado por la juez el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Pero a falta de concreción, si la investigación mantiene que Pablo perdió la vida accidentalmente es porque su cuerpo no presenta signos de violencia que conduzcan a otra conclusión. Los investigadores siguen con la línea de que fue un suceso fortuito, que el joven estudiante se desorientó la madrugada del viernes 3 de diciembre cuando se dirigía a la residencia donde vivía, la Rucab, y caminando llegó al Pico, donde cayó al agua con un fatal desenlace. Pablo llevaba 4 años estudiando en Badajoz. Si los familiares han recibido el cuerpo tan pronto es porque los resultados no conducen a ninguna otra hipótesis distinta a la que se ha barajado hasta ahora.

El hallazgo se produjo el viernes una hora después de que, por cuatro día consecutivo, se hubiera puesto en marcha el dispositivo de búsqueda en el Guadiana, que se reanudó el pasado martes con la participación de los especialistas de buceo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional y la Unidad de Guías Caninos de Madrid, con perros adiestrados en el rastreo de personas desaparecidas.

CEREMONIA EN BADAJOZ/ Compañeros de la Rucab y de la universidad tenían previsto acudir esta tarde a despedir a Pablo, pero respetarán la petición de la familia de que puedan hacerlo en la intimidad. Está previsto que en unas semanas la propia residencia pueda organizar una ceremonia en Badajoz de despedida.