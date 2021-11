El pleno de Ayuntamiento de Badajoz aprobó ayer por unanimidad una moción del PP para instar a la Junta de Extremadura a la construcción de dos nuevos institutos en la ciudad: en Cerro Gordo y en las Vaguadas, además de los nuevos colegios ya proyectados y presupuestados de Gévora y de Los Ángeles. Todos los grupos políticos están de acuerdo en la necesidad de acometer estas infraestructuras y votaron a favor, lo que no evitó duros reproches entre unos y otros. El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, achacó a la popular Blanca Subirán que su partido no había demostrado precisamente mucho apoyo a la educación pública y prueba de ello es la situación de la Escuela de Idiomas, las de música o el colegio de Cerro Gordo sin calefacción. El concejal de Ciudadanos Carlos Urueña le recordó que la Junta debería haber trasladado ya la Escuela de Idiomas y si no hay calefacción es por el retraso en la apertura del nuevo colegio. Urueña calculó que hasta que un nuevo instituto empieza a funcionar pueden pasar 7 años desde que se cede el suelo, por lo que reclamó que se inicien ya los procedimientos.