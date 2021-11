Casi dos años después de que la Diputación de Badajoz concluyese la primera fase la de rehabilitación del emblemático edificio del Hospital Provincial San San Sebastián de Badajoz, la institución provincial va a dotarlo de contenido, como avanzadilla y en la confianza de que la iniciativa privada reaccione tras el impulso público. El presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este viernes que el espacio rehabilitado en la planta baja de este inmenso inmueble abrirá sus puertas el próximo 17 de diciembre y lo hará como 'El Hospital', que es el nombre propio del proyecto que, a grandes líneas, consistirá en acoger y convertirse en "ventana y escaparate" de los productores y municipios de la provincia para que promocionen sus productos, creaciones, tradiciones, fiestas, cultura y gastronomía.

Desde hace semanas existe actividad el interior del edificio, donde ya hay puestos de trabajo en las salas que tienen acceso por la plaza de Minayo, pero la diputación no ha querido informar hasta ahora el contenido. Tampoco Gallardo ha dado muchos detalles, pues ha anunciado que explicará el proyecto en una convocatoria con la prensa el día 9, según ha manifestado durante la presentación de los presupuestos de la diputación de 2022, que ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alange.

Gallardo ha recordado que desde el inicio de la legislatura la diputación ha apostado "definitivamente" por la recuperación definitiva de este edificio de Badajoz. En los presupuestos de 2021 figura una partida de 2,37 millones de euros para su puesta en uso y para llenarlo de contenido, lo que estaba anunciado para el segundo semestre de este mismo año. El proyecto ha sufrido distintos "avatares", en los que otras administraciones tienen también su "cuota de responsabilidad", según ha apuntado, pero en todo caso "la diputación siempre cumple". Así, el presidente ha expresado que con la obra ha quedado un espacio "verdaderamente bien rehabilitado, porque nos enseña las huellas del pasado de un edificio histórico". "Y una vez rehabilitado no lo podemos tener cerrado", porque entonces de nada hubiera servido, "si no es para que lo disfruten los ciudadanos".

Su compromiso, como ha apuntado, era que en el segundo semestre de 2021 el Hospital Provincial abriese sus puerta,s pero "la pandemia ha puesto patas arriba todo" y ha impedido que se pueda estar disfrutando de este singular lugar desde hace algún tiempo. La empresa a la que se adjudicó el contrato de gestión del mercado gourmet, Larry Smith, renunció y aunque, según ha desvelado Gallardo, ha habido otras que se han interesado por el proyecto, "han cambiado tanto las cosas" que no han podido materializarse. Una vez que no se ha podido realizar 'el plan A', que consistía en un mercado gourmet, existen los 'planes B y C', que supondrán la apertura de 'El Hospital' con "una amplia agenda". El presidente de la diputación sólo ha avanzado que "será un espacio en la ciudad de Badajoz al servicio de la provincia en su conjunto", donde los productores podrán promocionar sus productos y se convertirá en un referente para los alcaldes, donde puedan dar a conocer sus tradiciones, cultura y gastronomía y recrear sus fiestas de Interés Turístico. Todo ello sin descartar el proyecto original. "No renunciamos a que se pueda llevar desde el sector privado, porque todo mi equipo cree en la colaboración público privada, pero lo público también debe estar para impulsar y reaccionar cuando lo privado no se atreve a lanzarse", ha defendido el presidente de la diputación.