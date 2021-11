El grupo municipal socialista en Badajoz denunció ayer que en el nuevo colegio de Cerro Gordo, pese a las bajas temperaturas, alumnos y profesores están sin calefacción. Según el PSOE, esta situación es consecuencia de la «falta de previsión» del equipo de gobierno, ya que los depósitos de la caldera aún no se han llenado de gasoil, a pesar de que el centro abrió sus puertas el pasado mes de septiembre.

A través de un comunicado, los socialistas consideraron un «error tremendo» lo ocurrido y exigieron que «entre hoy (por ayer) y el domingo» se suministre el combustible necesario para que la calefacción pueda funcionar el lunes y sus casi 600 alumnos de Infantil y Primaria y los docentes no sigan «tiritando» de frío.

La concejala socialista Silvia González lamentó que esta situación se ve agravada porque debido a los protocolos por la covid se deben mantener las ventanas abiertas y las aulas ventiladas, «por lo que el encendido de la calefacción es primordial», defendió. Según señaló, tiene constancia de que el colegio ya se puso en contacto con la concejalía de Colegios para solicitar el combustible, «pero esta delegación ha tardado semanas en reaccionar y comprender que lo suyo era sacar un contrato menor», expuso.

La licitación se publicó ayer y la fecha para presentar las ofertas termina el 30 de noviembre. El contrato de suministro de gasoil es del 1 de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022 (es en este último mes cuando se sacará a concurso de suministro de combustible para todos los colegios públicos de la ciudad) y el presupuesto base de licitación asciende a 16.940 euros.

Fuentes municipales explicaron que hasta que no se recepcionó el edificio del nuevo centro educativo el pasado 27 de octubre -- la terminación de la obra se prolongó más de los previsto-- no se pudo iniciar los trámites para contratar este suministro. A ello, según señalaron, se han sumado algunas «dificultades técnicas», lo que ha demorado aún más la licitación de este contrato. No obstante, según confiaron desde el ayuntamiento, la próxima semana estará el depósito lleno de gasoil y la calefacción se podrá poner en marcha en el colegio de Cerro Gordo.