La Asociación vecinal de Cerro de Reyes de Badajoz ha solicitado al ayuntamiento que se impulse la llegada de la fibra óptica a todo el barrio, pues en torno a un millar de personas siguen en la zona sin esta infraestructura. El presidente del colectivo, Miguel García Flores, explicó que esta problemática afecta a zonas como los espacios más damnificados por la riada de 1997, las 400 Viviendas o el entorno del arroyo Calamón.

Para los vecinos de algunos tramos de calles como La Albuera, San Vicente de Paúl, Federico García Lorca y Manuel Pacheco, entre otras muchas, utilizar internet puede ser hoy «una auténtica odisea», al disponer de una conexión tan lenta que en ocasiones «se eterniza», indicó. Además, según Flores, hay algunos partes de la barriada donde este problema va «mucho más allá», pues hay incluso casos de inmuebles sin ni siquiera internet, como pasa en la propia sede de la asociación vecinal.

El presidente explicó que en muchos de estos casos se debe a que zonas afectadas por la riada no cuentan aún con las conexiones necesarias para disponer de fibra óptica. Asimismo, señaló que el problema podría afectar a muchas más personas, si no fuera porque una empresa privada se puso en contacto con algunos propietarios para instalar conexiones en determinadas zonas. Ante esta tesitura, hay calles de la barriada donde una vivienda puede tener fibra óptica, otra sufrir conexiones lentas y otra directamente no disponer de internet, expuso.