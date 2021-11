La maquinaria para desbancar a Javier Peinado de la presidencia en funciones de Coeba está en marcha. Lo estaba desde la semana pasada, cuando 27 empresarios pacenses presentaron un escrito solicitando la convocatoria de la asamblea general extraordinaria, del que se levantó acta notarial porque no se pudo registrar en Coeba con el argumento de que había que comprobar la validez de las firmas. A estas rúbricas se han unido más apoyos ayer, que representan entre el 30 y el 40% de las asociaciones representadas y compromisarios, según trasladó a este diario Óscar Baselga, portavoz de la Plataforma por una Nueva Coeba, tras una reunión celebrada anoche en Mérida. «Tenemos el respaldo de una amplia mayoría», aseguró.

Los anoche reunidos quedaron en volver a solicitar la convocatoria de una asamblea general extraordinaria. Insisten en que se celebren elecciones «en un proceso democrático y limpio». Según los estatutos de Coeba, los mandatos son de 4 años y hace 2 que se tendría que haberse celebrado elecciones. La situación sanitaria pudo justificar la demora, pero ya no.

En julio pasado, el presidente, Emilio Doncel, presentó la dimisión por jubilación y el comité ejecutivo tuvo que decidir al sustituto entre los dos vicepresidentes: Javier Peinado (que es además secretario general de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura, Creex) y Antonio Romero. Peinado se impuso por un solo voto y Romero dejó a los pocos días la vicepresidencia. El presidente en funciones nombró entonces a tres vicepresidentes: Margarita Redondo, Luisa Santana y Juan Metidieri. La presidencia ha seguido en funciones, a pesar del compromiso de convocar elecciones. Hasta que se ha producido el estallido.

Desde Coeba critican que la plataforma la lidere Baselga, que no pertenece a la entidad. El portavoz explica los motivos: «Soy el portavoz porque a mí no me pueden echar. Según los estatutos, el que levanta la voz no sale en la foto».

La semana pasada, un día después de la presentación del escrito firmado por más de un 15% de los compromisarios como marcan los estatutos, estaba convocado un comité ejecutivo, que se suspendió. Los estatutos prevén que un tercio de sus integrantes pueden pedir que se convoque el comité ejecutivo y es lo que van a hacer para que salga adelante la asamblea general extraordinaria. Si tampoco así lo logran, la exigirán en los tribunales.

Entre los firmantes está uno de los vicepresidentes nombrados por Peinado, el propio Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja. En declaraciones a este diario antes de la reunión celebrada ayer en Mérida, defendió la necesidad de que «vuelva la democracia a la organización, como se comprometió Javier (Peinado) el pasado 9 de julio cuando se le nombró presidente con mi apoyo, con esa condición». Pero no lo ha cumplido, según Metidieri, quien considera que el carácter del comité ejecutivo en funciones, del que es vicepresidente, tiene que ser en estos momentos administrativo, no ejecutivo. «Yo no voy a asumir esta responsabilidad cuando la responsabilidad ahora es la asamblea y las elecciones», defiende. Cuando haya un presidente y un comité ejecutivo democráticamente elegidos, serán los que tomen las decisiones. «Lo único que pido es asamblea y elecciones -insiste-, que Javier adquirió en julio el compromiso de llevar a la confederación a unas elecciones y parece ser que no se está produciendo ese proceso». El vicepresidente de Coeba lamenta asimismo que se dude de la legitimidad de las firmas presentadas.

Peinado no quiso hacer ayer declaraciones.