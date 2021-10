No habrá pétalos de rosas ni granos de arroz en los soportales del Ayuntamiento de Badajoz los sábados, el día de la semana preferido por las parejas para sellar su unión. Según ha denunciado esta mañana el concejal socialista Javier Monroy durante el pleno ordinario de la corporación municipal, en 2022 no se celebrarán bodas en el consistorio pacense los sábados porque el personal de confianza, que es el que se encarga de la logística, ya ha advertido de que se negará a hacer este trabajo a partir del 1 de enero del próximo año.

Así le consta, aunque el equipo de gobierno no ha confirmado, ni tampoco desmentido. Monroy ha intervenido en el apartado de ruegos y preguntas y nadie del PP ni de Cs ha respondido a su denuncia. Tienen un mes para hacerlo en el próximo pleno.

Ha habido alguna pareja que ha sido avisada por el personal de Alcaldía para que cambie la fecha elegida por el viernes anterior o a otro día de la semana, una decisión que no ha sido bien recibida por los futuros contrayentes, como era de esperar, pues ya se sabe que una boda no se prepara de un mes para otro y la fecha señalada determina un sinfín de preparativos, desde la confirmación de los invitados, a la contratación del cátering, pasando por el fotógrafo y hasta el dj. Monroy preguntó directamente al alcalde qué va a hacer al respecto y su respuesta fue: «siguiente pregunta».

Según el concejal «el tema es gordo». Lo sabe por parejas que ya tenían concertada su fecha de boda un sábado de 2022 y hace unos días las avisaron de que no sería posible. Las bodas en el ayuntamiento y en el juzgado suelen celebrarse el viernes o el sábado para aprovechar el fin de semana para la celebración. El personal de confianza es el que se turna en el ayuntamiento y cobra las horas extraordinarias por trabajar ese día. Mientras ha estado gobernando el PP, así ha sido, pero tras el relevo en la alcaldía, «parece ser» que Intervención ha avisado de que estas funciones entran dentro de las atribuciones del personal eventual, que no tiene que cobrarlas aparte. Y por mucho amor que haya de por medio, no van a trabajar por amor al arte.