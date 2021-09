La Plataforma Logística del Suroeste Ibérico de Badajoz ya cuenta con subestación eléctrica. Ayer la inauguró el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, junto con su homóloga en Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y el alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera.

En esta instalación, denominada Riocaya, el grupo que preside la exministra socialista cuenta con dos nuevas posiciones para la conexión con Portugal mediante la línea aérea de doble circuito entre Alcaçova y Badajoz. Esta es, de hecho, su singularidad: la mejora de la interconexión internacional. En ese sentido, Gragera destacó el simbolismo con el que cuenta este enlace entre ambos países «en una ciudad como Badajoz, que tiene una clarísima vocación ibérica no solo por una cuestión de geografía física, sino también por mostrarse abierta al intercambio cultural».

Ubicada en una parcela de 2.000 metros cuadrados al noroeste, en el kilómetro 1 de la carretera de Campomayor, transformará de 66 a 20 kV (kilovoltios) mediante un transformador de 25 MW de potencia. Su puesta en marcha se incluyó en el convenio firmado el 13 de julio del 2018 entre la que entonces se denominaba Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y Endesa Distribución Eléctrica (EDE) para la construcción de las infraestructuras eléctricas necesarias para el suministro a la urbanización y la dotación de potencia para la primera etapa del Proyecto de Interés Regional de la plataforma logística pacense. El presupuesto total de estas actuaciones, que asume la Junta, es superior a 6,6 millones de euros, de los cuales más de 2,7 han sido empleados íntegramente en la nueva subestación.

Autorización

Riocaya acaba de recibir la autorización administrativa de la Delegación del Gobierno para su puesta en servicio, lo cual supondrá un gran impulso industrial tanto para la ciudad como para la región. «Esto no solo implica una mejora del sistema eléctrico, sino que también cataliza la actividad económica, el empleo y la riqueza, y permite localizar empresas del calibre de las que se van a poder instalar aquí», destacó ayer Corredor en su visita a la subestación.

En ese momento no mencionó directamente a Amazon, aunque sí que lo hizo más tarde para hablar de la plataforma como el próximo «nodo logístico del corredor atlántico» que permitirá «la entrada y salida de mercancías desde la costa portuguesa hasta Madrid» y que servirá de apoyo a las compañías que necesitan estos servicios en esta zona de Europa, añadió.

Vara también continuó su discurso en esta línea, poniendo en valor el esfuerzo previo que se ha hecho para que, cuando venga una empresa «pidiendo megavatios», no se vaya «a otro lado si no los tienes». Por eso, añadió, «no es casualidad que aquí se vaya a establecer uno de los principales centros de la empresa mundial de logística más importante ahora, ni que se vaya a construir una fábrica de baterías de litio, ni que la principal empresa ferroviaria del país, si obtiene concesiones en los próximos meses o años en España o en el mundo de medias distancias, vaya a fabricar aquí los trenes. Todo eso es la consecuencia de muchas horas de trabajo y planificación».

Un trabajo que, en palabras de la presidenta de Red Eléctrica, intenta provocar una «mejora en la vida de las comunidades locales y de la gente que vive en ellas». Esta afirmación la hizo en referencia al alcalde de la localidad que más directamente se va a ver beneficiada de todas estas inversiones. Ignacio Gragera tampoco quiso desaprovechar la oportunidad para hacer hincapié en la importancia que para Badajoz tuvo el acto que de ayer porque, además de hacerse realidad un proyecto industrial, «se avanza en la puesta en marcha de la plataforma, que es absolutamente fundamental para el futuro de esta ciudad, de esta provincia y me atrevería a decir que también para la región».