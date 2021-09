La Comisión de Murgas del Carnaval de Badajoz expresó anoche, a través de un comunicado, su "descontento" con "el trato que está recibiendo este colectivo" por parte del Ayuntamiento de la ciudad. Según cuentan, a 15 de septiembre, cuando muchas agrupaciones ya deberían haber comenzado a ensayar, aún no han tenido contacto con la Concejalía de Ferias y Fiestas para hablar sobre el Carnaval 2022 "a pesar de varios intentos".

Los murgueros tienen claro qué quieren para la edición del próximo año. En primer lugar, que se reúnan todas las murgas, un componente de cada una, pues son una veintena, con todas las medidas de prevención (distancia y mascarilla) y, si fuese necesario, al aire libre, para que la concejalía les expliqué qué ideas plantean. En esta reunión la Comisión de Murgas aportaría posibles actividades que se puedan celebrar con el máximo de público para mostrar el trabajo de los grupos, con escenarios en todos los barrios, por ejemplo, en diferentes espacios. Las murgas no entienden que el ayuntamiento "se escude en el covid y en que hay que respetar las medidas, algo con lo que estamos totalmente de acuerdo, aunque no entendemos cómo es posible celebrar un festival en La Alcazaba con miles de personas, La Feria del Libro, San Juan, el mercado navideño, ruedas de prensa de la concejala o eventos con decenas de personas como la bienvenida a estudiantes en la Universidad de Extremadura y no se puedan reunir con nosotros".

Aducen en el comunicado que la iniciativa de convocar una reunión en la que esté presente el mayor número de representantes de murgas posible se debe a que en años anteriores (cuando el contacto simplemente era entre concejalía y portavoces de la comisión) desmintieron en varias ocasiones a los murgueros. "Esa pérdida de confianza nos obliga a tomar medidas para que no haya ningún malentendido más". Aseguran que llevan esperando más de una semana una respuesta y que han sido estos grupos los que se han puesto en contacto con el ayuntamiento, no al contrario. "El interés brilla por su ausencia y estamos empezando a tener claro que no han planeado nada durante estos meses ya que además nos pidieron que les planteásemos ideas. Es decir, que les hiciésemos el trabajo".

Las murgas dicen sentirse "ninguneadas", pues "las informaciones que recibimos son todas por parte de la prensa, el contacto con el ayuntamiento es nulo con uno de sus actores principales, las murgas, y no vamos a consentir más desprecios". De no ser escuchados, ya advierten de que buscarán otras alternativas para celebrar un Carnaval "al margen de la organización estricta del Ayuntamiento de Badajoz en el próximo 2022", concluyen.