Un cuento, un libro, un periódico, una revista o un juego de mesa a cambio de la toalla, un bote de crema o una gorra como prendas del préstamo gratuito. El sistema de trueque ha vuelto a la bibliopiscina, un servicio que se ha recuperado en las instalaciones municipales de La Granadilla y San Roque de Badajoz, tras un paréntesis de dos veranos: el pasado por la crisis sanitaria y el anterior porque el proceso de licitación se alargó y no llegó a abrirse. El material no se puede sacar de las instalaciones y se somete a limpiezas rutinarias en los que pueda hacerse, aunque no tras cada uso.

La bibliopiscina empezó ayer y seguirá funcionando de lunes a domingo en ambas piscinas públicas hasta el 5 de septiembre. El horario de mañana es de 12.30 a 14.30 horas y por las tardes de 17.30 a 20.30 de lunes a viernes y los fines de semana se amplía desde las 12.00 y a partir de las 17.00 horas. La de La Granadilla recibió el primer día la visita del alcalde, Ignacio Gragera, acompañado de los concejales de Cultura y Deportes, Paloma Morcillo y Juancho Pérez, respectivamente. «Lo que se pretende es trasladar a otros entornos el refuerzo cultural que supone una biblioteca», manifestó el alcalde, en este caso a espacios deportivos y de ocio.

Además del servicio de préstamos se celebran actividades de dinamización. Una vez a la semana habrá un cuentacuentos caracterizado con diferentes temáticas y, cada tarde, talleres de animación a la lectura y de manualidades, de 18.30 a 19.30 horas. Se desarrollarán en las zonas de lectura habilitadas junto al quiosco de la bibliopiscina con mesas y sillas para los niños. El objetivo es repetir la aceptación de la edición de 2018, cuando casi 3.000 usuarios se beneficiaron de este programa.

Gragera destacó que el servicio de bibliopiscina se dirige fundamentalmente a dos franjas de edad: por un lado a los más pequeños, de 5 a 14 años, y por otro, de 31 a 60 años. Los primeros solicitan sobre todo materiales didácticos y de diversión, y los más mayores periódicos y revistas. El ayuntamiento quiere «dar servicio a todo el mundo para que disfrute de la cultura, de la prensa y de la lectura».

El compromiso presupuestario asciende a casi 21.000 euros en esta edición para poner en marcha este programa, que está a cargo de monitores de ocio y tiempo libre.