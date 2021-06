La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura ha licitado por 1.292.492 euros la renovación del firme de la avenida Rui Nabeiro, para que pueda asumir en el futuro el tráfico de vehículos de la Ronda Sur, ya que, una vez ejecutado el primero de los tramo (III) , la conexión entre la carretera de Olivenza (Ex-107) y la avenida de Elvas será por esta vía. Ayer terminó el plazo de presentación de ofertas y, tras su adjudicación, las obras tendrán un periodo de ejecución de 3 meses.

Esta actuación no ha estado exenta de polémica por las discrepancias surgidas en su día entre las Administraciones local y regional sobre a cuál de ellas correspondía acondicionarla antes de abrir al tráfico la Ronda Sur. El Ayuntamiento de Badajoz, titular de la avenida, defendía que su arreglo correspondía a la Junta de Extremadura (incluso anunció que no permitiría el paso de vehículos de gran tonelaje si no se atendía su reivindicación). Mientras, la Dirección General de Infraestructuras (ahora de Movilidad e Infraestructuras Viarias) alegaba que el competente era el consistorio, por ser de su propiedad y porque la Ronda Sur se financia con fondos europeos en un 80% y esta obra no era subvencionable, ya que no se trataba de una actuación nueva, pues la calle dedicada al dueño de Delta ya estaba construida.

Pero el ayuntamiento presentó en junio del 2020 una reclamación patrimonial ante la Junta por los daños provocados en la avenida Rui Nabeiro por las propia ejecución de las obras de la Ronda Sur. La memoria incluida en el pliego de condiciones de la licitación para la renovación de este vial recoge que actualmente presenta una situación «muy deficiente» y que su estado de conservación «ha empeorado considerablemente» a causa de estos trabajos, fundamentalmente debido al tránsito de vehículos pesados, lo que ha provocado «un menoscabo en la seguridad y confortabilidad» del resto de conductores que la utilizan.

Así, atendiendo la reclamación patrimonial del ayuntamiento, la Administración regional se ha hecho cargo de este actuación, que consistirá en la renovación del firme de unos 500 metros de longitud de la avenida Rui Nabeiro, entre la glorieta que conecta con el tercer tramo de la Ronda Sur y la rotonda que actualmente sirve de conexión con la avenida de Elvas, de entrada a Badajoz desde Portugal.

Además, el proyecto incluye la ampliación de 18 a 25 metros del radio de la glorieta de acceso a la Ronda Sur (la del ferial), así como su pavimentación. La avenida mantendrá los anchos actuales de la calzada (dos carriles de 3,5 metros por cada sentido de circulación) y de la mediana (2 metros) y dispondrá de sobreanchos para las paradas de autobús. Los aparcamientos en línea se eliminarán, sustituyéndolos por superficies de acerado y parterres. También esta previsto ejecutar la reposición de un metro de acerado de adoquín existente, desde el bordillo hacia el interior del acerado en todo lo largo del vial.

Las obras, según el proyecto, incluirán además la reparación de las redes de servicios existentes, en particular, la de saneamiento municipal que se verá afectada por los trabajos. Con esta actuación, según la Junta, se mejorará «la movilidad, comodidad y seguridad» de esta vía, «siempre en conformidad a las indicaciones del Ayuntamiento de Badajoz».

La construcción del tramo III de la Ronda Sur se encuentra ejecutada en más de un 92%, según la Consejería de Movilidad. En estos momentos, las obras están en situación de «suspensión temporal parcial» debido a la necesidad de renovar el firme de la avenida Rui Nabeiro para poder finalizar los trabajos de asfaltado y conectarla con la avenida de Elvas. La Junta no concretó los plazos que maneja para el inicio y fin de la puesta a punto de este vial.