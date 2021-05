La avenida Villanueva de Badajoz pasará a denominarse de Miguel Celdrán, en reconocimiento al que fuera alcalde de la ciudad durante 18 años, fallecido el pasado mes de enero. La corporación municipal ha aprobado esta mañana esta propuesta, que ha llegado en forma de iniciativa popular con más de un millar de firmas y el apoyo de varios colectivos. Pero no ha podido ser por unanimidad. El cambio de nombre de esta céntrica avenida ha contado con el voto a favor del PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito, la abstención de Unidas Podemos y el rechazo del PSOE.

Tal como recordado el alcalde, Francisco Javier Fragoso, que hoy preside el último pleno ordinario pues presentará su renuncia a la alcaldía el próximo 15 de junio, lo que se ha acordado hoy es una reubicación, pues Celdrán ya daba nombre a una avenida en La Banasta, que pasará a denominarse de Juan Pablo II, como también ha acordado el pleno (con más apoyos, pues solo Unidas Podemos se ha abstenido)

El portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, ha reconocido, al comenzar su intervención, no sentirse "cómodo" con el debate de cambiar el nombre a la avenida Villanueva para dedicarla a Celdrán, consciente de que la postura de su grupo no va a ser bien entendida. Pero Cabezas ha insistido en que su voto en contra se sustenta en "la forma" con la que se adopta este acuerdo en el pleno de la corporación. "La figura de Miguel Celdrán no se merece este debate político", ha recalcado. Según el portavoz socialista, su grupo hubiese preferido dejar esta propuesta sobre la mesa y buscar otra ubicación. Cabezas cree que a Celdrán no le hubiese gustado que esta propuesta se llevase al pleno tal como se ha incluido, sin consenso previo, y ha criticado especialmente que responda a una acción del Partido Popular, pues buena parte de quienes firman la petición pertenecen a este partido. "No es una iniciativa popular sino de los populares", ha criticado. El portavoz ha asegurado además que no es un cambio de denominación con la que estén de acuerdo los vecinos de esta avenida, pues "muchos", según ha afirmado, han trasladado al grupo socialista que no están de acuerdo. En este sentido ha lamentado la falta de congruencia, pues tanto Fragoso como Celdrán se han mostrado reiteradamente en contra de cambiar el nombre a las calles por el trastorno que causa a los residentes.

Este posicionamiento del PSOE ha sido afeado por el alcalde, que ha echado en cara a Cabezas que no tenga la "altura de miras" que su responsabilidad requiere. Fragoso ha reconocido que el cambio de denominación de una calle debe ser una excepción, y se hace precisamente por la figura que representa Celdrán. No es la primera vez, según ha recordado, pues ya salió adelante cuando la calle Mayor pasó a llamarse Juan Carlos I, por ejemplo. En cuanto al sentir que Celdrán pudiera expresar con esta iniciativa, Fragoso ha echado en cara a Cabezas que se atreva a hacerse eco de la voluntad del anterior alcalde, que sin embargo Fragoso sí cree conocer. Según ha dicho, la voluntad de Celdrán en sus últimos días fue que le "podría hacer ilusión" tener su nombre en esta calle. También ha lamentado el alcalde que el portavoz socialista saque a relucir la afiliación de quienes han firmado la propuesta, un comentario que no le parece "estético" y que remite a "purgas de otros tiempos". A Fragoso le hubiera gustado encontrar en la bancada socialista la misma generosidad que tuvo su grupo, según ha dicho, cuando le dedico una avenida al alcalde socialista Manuel Rojas, "que se tuvo que ir cuando sus propios compañeros lo echaron".

Tampoco ha contado esta iniciativa con el voto de Unidas Podemos, cuya portavoz, Erika Cadenas, ha justificado la abstención en que la decisión se toma "sin el suficiente consenso popular" y ha propuesto que se le dedique la plaza Conquistadores, por ser el lugar donde se va a colocar su escultura.

Por su parte, el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, considera "plenamente justificada" la decisión de que la avenida Villanueva sea de Miguel Celdrán y ha lamentado el debate político que se ha generado. También el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, ha reconocido que el procedimiento no haya sido "el más ortodoxo", aunque entiende que la figura de Celdrán "trasciende a las formas". "Fue un buen alcalde, el que mayor apoyo popular ha tenido y el que más tiempo ha estado en la alcaldía", ha resumido Gragera. Sin embargo, Fragoso ha mostrado su desacuerdo con que se critiquen "las formas", pues ha defendido que han sido las "más respetuosas", dado que la iniciativa se podría haber llevado al pleno como propuesta de la alcaldía, pero se ha esperado a que sea popular. "No es una propuesta del PP", ha recalado. Para la concejala de Cultura, Paloma Morcilla, toda esta controversia en torno a dedicar una calle a Celdrán, no solo le causa "vergüenza y pena", sino "un gran dolor a la ciudad que lo quería, que lo sigue recordando y que no merece este debate".

No ha sido el último en el pleno de esta mañana, cuyo orden del día iba cargado de denominaciones de calles, que se han aprobado. Así, ha salido adelante la propuesta de la alcaldía para la que fuese concejala del PP en el Ayuntamiento de Badajoz, Consuelo Rodríguez Píriz, responsable de las áreas de Cultura y de Ferias y Fiestas y también diputada regional, fallecida recientemente. Han votado favor el PP y Cs, Podemos y Vélez se han abstenido y el PSOE ha dado su voto en contra. También se ha aprobado nominar una calle dedicada a la profesión médica, a petición del Colegio de Médicos de Badajoz, coincidiendo con su centenario, así como dedicar a la Policía Local de Badajoz la glorieta más cercana a la jefatura y, al que fuera su jefe, Juan José Venero, la de la cabecera del puente Real situada junto a la torre Badajoz Siglo XXI. También han aprobado conceder calles a José Álvarez Cordero, maestro del colegio Nuestra Señora de Fátima y a Juan José Martín Santos, que fuese concejal socialista y presidente de la Asociación de Vecinos de Pardaleras. La calle Norte, del Casco Antiguo, llevará el añadido dedicado a Antonio Monje Perera 'El Cacharrero'. Con la abstención del Unidas Podemos se dedicarán asimismo calles a la Eurociudad y a los alcaldes que impulsaron su creación en Elvas y Campomayor, Nuno Mocinha y Ricardo Pinheiro, respectivamente.

Cuando ha comenzado la sesión, Fragoso ha manifestado su deseo de que sea un pleno "lo más liviano posible" por ser el último ordinario que preside, pero de nada ha servido.