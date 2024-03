Pasión y fe en pleno ‘Vía Crucis’ del Badajoz

El fútbol muchas veces consiste en una serie de cosas que no pueden ser explicadas mediante la lógica. La fe, el sentimiento y el arraigo a unos colores son un motor que genera músculo social y logra movilizar a las masas. El Badajoz es un ejemplo muy gráfico hoy en día que explica este curioso fenómeno. Recién descendidos a Segunda Federación, están camino de firmar una nueva tragedia en mayo si no lo revierten en las últimas seis jornadas de liga. El equipo que dirige Luis Oliver Sierra se encuentra a cinco puntos del Ursaria, equipo que marca el puesto de ‘play-out’, y ante el que tienen el goal-average particular perdido. La distancia con el Llerenense, conjunto que marca la permanencia directa y frente al que aún deben enfrentarse por segunda vez esta temporada, es de seis puntos, por lo que en el Nuevo Vivero ya no pueden permitirse otro resultado que no sea el triunfo. Pese a que sólo faltan 18 puntos por disputarse, en la capital pacense se agarran a la pasión por su equipo y la fe en lograr los objetivos para buscar un milagro en forma de salvación este último mes que resta de competición.

Relacionadas El Badajoz utiliza una ficha libre para la llegada de Santi Moar