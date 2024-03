El Badajoz utiliza una ficha libre para la llegada de Santi Moar

El Badajoz ha hecho un movimiento que se podía intuir desde que hace ya tres semanas despidió a Carlos Cinta y Miguel Núñez. El club blanquinegro ha hecho oficial la llegada del delantero gallego Santi Moar, que vendrá a ocupar una de las dos fichas que han quedado libres.

El futbolista procede del New Mexico United, equipo de la USL, (segunda liga de los Estados Unidos). Precisamente, el nuevo refuerzo blanquinegro lleva en territorio americano desde el 2014, cuando firmó por el Pfeiffer Falcons en la liga universitaria. Luego pasó a Charlotte Eagles en USL League Two y más tarde se unió al Bethlehem Steel, su filial. En 2018, firmó con New México United y luego jugó en Phoenix Rising entre 2019 y 2022 antes de regresar a New México hasta diciembre de 2023.

2.500 entradas

El club blanquinegro, además, ha anunciado que ya se han repartido 2.500 entradas entre los abonados para el duelo del domingo a las 17.00 ante el Getafe B, a las que hay que sumar las entregadas entre colectivos y asociaciones con el objetivo de llevar al Nuevo Vivero al mayor número posible de público.