La propiedad del Badajoz se ha manifestado al fin, tras casi 48 horas sin hacerlo, después de que el equipo descendiera el pasado sábado a Segunda Federación tras caer ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que no aportan demasiados detalles sobre cómo será el futuro del club y se remiten a una comparecencia que tendrá lugar el próximo día 7 de junio a partir de las 12.00 en un acto en e l que comparecerá la dirección deportiva para «reflexionar sobre los errores cometidos y comunicar los nuevos objetivos deportivos», según se ha explicado en el texto.

Después de certificar el descenso, un buen puñado de aficionados expresaron su descontento a través de las redes sociales y exigieron a la propiedad del club que diera explicaciones a la mayor brevedad posible. Todo ello quedó canalizado a través de un comunicado que publicó este domingo la Plataforma Sentimiento Blanquinegro, ene l que instaba a que los dueños del club dieran explicaciones y presentaran el nuevo proyecto. En este mismo texto también se les pedía una reestructuración del club en todas las áreas, además de pedirle que se comprometieran a actuar «con hechos y no con palabras».

Futuro

En su manifestación oficial, la propiedad blanquinegra no ha ocultado su desazón después de que el equipo perdiera la categoría, al tiempo que también hacen autocrítica. «Está de más decirlo y no hay excusas o justificación. Afrontamos la responsabilidad y el reto desde el día uno que llegamos», detalla. El comunicado prosigue desvelando que el Grupo Atlantic seguirá al frente de la entidad blanquinegra. «Aún con todos nuestro defectos y errores, vamos a tirar hacia adelante sin dudarlo, porque sabemos de la grandeza de este club; seguimos creyendo y apostando. No nos rendimos», añade.

Los jugadores se pronuncian

Pero los gestores del club no han sido los únicos en pronunciarse durante este lunes. Algunos de los futbolistas que derramaron lágrimas en El Arcángel también han expresado sus sensaciones a través de sus canales sociales para pedir perdón y agradecer el apoyo a toda la hinchada blanquinegra «Han sido las 24 horas más complicadas de mi carrera. Este club y esta afición no lo merecen», ha publicado Carlos Calderón a través de su cuenta de Twitter.

Otro que también se ha pronunciado a través de esta plataforma social ha sido el guardameta Miguel Narváez, que también se ha mostrado muy contrariado con lo sucedido este fin de semana. «Es un momento muy complicado para todos los que somos blanquinegros, y yo, como pacense, me siento decepcionado con todo lo que ha pasado esta temporada», ha declarado.