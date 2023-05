El Badajoz se agarra a su caldera para lograr la salvación

El Badajoz despide el curso en el Nuevo Vivero este sábado a las 19.30 en el encuentro ante el Pontevedra. El objetivo del conjunto pacense es llegar con opciones de lograr la salvación a la última y definitiva jornada ante el Córdoba. Pero para ello, deben lograr primero superar al conjunto gallego, que ya está matemáticamente descendido. El conjunto pacense ocupa ahora mismo puestos de descenso, con dos puntos menos que el Fuenlabrada, su principal rival en estos momentos.

En este envite, el Badajoz cuenta con un buen puñado de bajas importantes -los sancionados Mariano, Mancuso y Josete-, más el lesionado Raúl Palma, por lo que tendrá que reordenar tanto la línea de retaguardia como la medular, donde solo le queda un único pivote puro disponible para esta cita. «En el centro del campo tenemos muy pocas alternativas. Tenemos bajas importantes, pero vamos a confeccionar un once muy competitivo con un buen banquillo», aseguró el técnico del Badajoz, David Tenorio, durante su comparecencia previa al choque.

A pesar de ser un encuentro a vida o muerte, el entrenador blanquinegro ha querido sacar su lado más optimista durante la rueda de prensa. «Lo veo como una oportunidad. Qué no daría mucha gente por jugar un partido ante 12.000 espectadores. Es un privilegio», indicó durante su intervención de este viernes.

La entidad blanquinegra lleva más de una semana promocionando el encuentro con el objetivo de que en el estadio blanquinegro pueda darse cita el mayor número de público posible. Además de las entradas a un euro, también facilitó a distintas empresas y asociaciones diferentes paquetes de entradas para que pudieran facilitárselas a sus clientes y miembros. Si ante Unionistas ya acudieron 6.000, ante Cultural y Fuenlabrada se llegaron a los 8.000 espectadores y frente al Real Madrid Castilla se superó la barrera de los 10.000, el club tiene la previsión de superar todas estas cifras en un choque en el que la afición va a estar presente en los aledaños del Nuevo Vivero desde varias horas antes, donde también habrá recibimiento a los jugadores para darles el último aliento antes del choque. «Este domingo tenemos que disfrutar con el juego como si esto fuera nuestro patio de colegio. No me cabe duda de que el equipo va a querer proponer y llevar la iniciativa», detalló el propio Tenorio durante la rueda de prensa.

Colectivo arbitral

Aunque el entrenador del Badajoz ha tratado de quitarle hierro al enfado que sufrió el pasado domingo en Ferrol, donde abandonó la sala de prensa de A Malata tras una brevísima comparecencia de medio minuto, el preparador granadino no oculta que el descontento sigue ahí y confía en que no vuelvan a repetirse. «Lamentablemente, las últimas decisiones que han tomado, han ido en nuestra contra. Esto es una realidad», declaró.

En cuanto al rival, que ya no se juega nada en este partido, el técnico blanquinegro no espera ningún tipo de facilidad por parte del cuadro gallego. «Son un equipo profesional y responsable. Me espero lo mejor de ellos este sábado», comentó.

Badajoz: Narváez; José Mas, Juanmi, Borja García, Carlos Cordero; Buyla, Alfaro, Adilson, Calderon; Soto y Gorka Santamaría. Pontevedra: Cacharrón; Ángel Bastos, Derik, Luis Martínez, Sau Araújo; Domínguez, Miguel Román, Brais Abelenda, Ále x González; Yelko y Charles. Árbitro: Luis Berstard Servera (Comité Balear) Estadio: Cívitas Nuevo Vivero.

Hora:19.30