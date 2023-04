Edu Sánchez: «Es un orgullo poder representar a España»

Durante la tarde de este lunes estaba estudiando en su casa y le llegó un mensaje. El entrenador del Badajoz, David Tenorio le había escrito para ver si tenía un rato disponible para hablar. Ahí es cuando el técnico le dice a Edu Sánchez que había sido convocado para la selección española sub-18. «Se me quedó la piel de gallina y los pelos de punta. Fue una ilusión inmensa por ver que tanto esfuerzo y sacrificio está mereciendo la pena. Para mí es un orgullo poder representar a España», explicó el joven Edu Sánchez en su comparecencia ante los medios este miércoles.

A sus 17 años se ha hecho un sitio en el once del Badajoz y ya es imprescindible para Tenorio, actual técnico, como ya lo era para su predecesor, José María Salmerón. Aunque apunta que es al resto de la plantilla blanquinegra a quién también le está muy agradecido. «Mis compañeros de vestuario están super contentos conmigo. Tienen mucha confianza en mí. En gran parte, conseguir este objetivo ha sido gracias a ellos. Dentro del campo influye mucho. Esta plantilla desde el primer día me han apoyado», añadió. Sobre Diao, el otro extremeño que está incluido en la convocatoria, Sánchez no niega que existe entre ellos una gran relación. «Assana y yo somos amigos. Nuestras familias se llevan bien. A ver si podemos congeniar», dijo. Ejemplo No es habitual ver a un futbolista del Badajoz en este tipo de convocatorias, por lo que se ha convertido en un espejo para mirarse para otros jóvenes integrantes de las categorías inferiores del club. «A los chicos de la cantera les digo que piensen en qué va a pasar en el entrenamiento de hoy y no en qué va a pasar dentro de dos o tres años. Trabajo, sacrificio, humildad e ir trabajando poco a poco», apuntó.