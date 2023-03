El Badajoz se queda sin antídoto: ni victorias ni buenas sensaciones

El Badajoz está oficialmente metido en un buen lío tras su mal resultado en Balaídos (2-0). Hace apenas una semana estaba en una situación muy similar, pero las buenas sensaciones parecían el antídoto para el mal de estar en descenso. No obstante, la preocupante derrota en Vigo ante el filial celtiña deja a las claras que el relato blanquinegro debe empezar a girar en torno a las victorias y dejar atrás otros paños calientes.

Hasta ahora, cuando el equipo no transmitía se apoyaba en su puesto en la tabla. En cambio, cuando estaba en descenso, se hablaba de buenas actuaciones. El caso es que durante todo este periodo, el equipo de José María Salmerón acumula dos meses sin ganar y así es casi imposible lograr quedarse en la categoría de bronce. A la cuesta de febrero, donde no se logró vencer en ni un solo partido, se le une ahora también la de marzo.

El 21 de enero fue el último triunfo de este equipo, ante el Alcorcón. Por el camino han podido seguir puntuando, pero los empates no resultan suficientes, teniendo en cuenta la gran dinámica que han obtenido varios equipos de la zona baja con la que han logrado escapar momentáneamente del descenso en detrimento de un Badajoz que ha visto como se ha quedado sin su preciada renta y ha caído al pozo.

El técnico blanquinegro asume que su rival de este domingo pasado fue superior y que no tuvieron opciones en un choque que se le complicó desde el principio. A los tres minutos ya iban por detrás en el luminoso. «Nos han superado en todo. Han marcado dos goles, han tenido el control del juego y nosotros no hemos sabido pararlos», dijo el preparador andaluz en la rueda de prensa postpartido. El conjunto pacense repite una semana más en la decimoséptima posición y aún tiene a tiro de piedra la permanencia --a un solo punto--, pero, eso sí, debe reaccionar a base de triunfos si no quiere meter aún más la pierna en el barro.

Calendario decisivo

Una vez superado el ‘Tourmalet’ con difíciles compromisos lejos de su estadio y el derbi en casa ante el Mérida, el Badajoz apela a su calendario ante rivales directos para tratar de salir del descenso. «Hay 30 puntos y ahí van a estar nuestras opciones. Jugamos con Unionistas, Talavera y Ceuta. Ahí es donde tenemos que salir victoriosos para cumplir el objetivo», declaró Salmerón en la rueda de prensa en Balaídos.

El primero de esos duelos decisivos es en la matinal de este próximo domingo ante Unionistas de Salamanca en el Nuevo Vivero (12.00 horas). Un duelo de equipos que pelean por la permanencia, si bien los salmantinos han agarrado una racha que les ha permitido tomar una importante renta con los puestos de peligro.