Empate de alto voltaje entre Badajoz y Mérida

Combate nulo en el Nuevo Vivero. Y no fue por los golpes que trataron de darse ambos contendientes. Badajoz y Mérida firmaron un derbi igualado, emocionante y sobre todo, muy intenso que se decidió con los tantos de David Soto en la primera mitad y de Carlos Cinta casi al final para dar un punto a cada equipo.

Más de 8000 personas presenciaron un derbi como los de toda la vida. Lleno de pasión, de intensidad y en el que ambas aficiones demostraron el amor por su equipo y la animadversión por el rival. Mientras que la parroquia local amenizaba la espera hidratándose en la ‘fan zone’ ubicada en las inmediaciones del estadio, la hinchada visitante se hizo notar cuando llegaron hasta siete autocares al estadio pacense. La fiesta continuó ya dentro del estadio, donde se oyeron cánticos para alentar a los suyos y también otros para acodarse del adversario.

Novedades en el once

Los onces de ambos equipos presentaron algunas novedades destacadas. Mientras que José María Salmerón volvió a la defensa de cuatro, dando descanso a Juanmi y dando la alternativa a Raúl Palma en el mediocentro y volviendo a la línea de tres medias puntas con Alfaro, Adilson y Soto, el Mérida, por su parte, presentó como principales novedades la inclusión Dani Sandoval, Lolo Pla y Cinta en la vanguardia y con Pipe formando en el flanco derecho de la zaga desplanzando a la huérfana posición de lateral izquierdo a Diego Parras.

Primera parte frenética

La primera parte se pasó volando. Fue tensa, entretenida y no le faltó de nada. En los compases iniciales del choque el Mérida salió más atinado y estuvo muy cerca de inaugurar el marcador. Larrubia primero y Bonaque después, se toparon con un inspirado Kike Royo que demostró su agilidad y elasticidad para mantener su portería a cero. No fue un buen comienzo para un Badajoz que veía como el central Josete Malagón no podía seguir en el terreno de juego. Su puesto fue ocupado más tarde por Juanmi, suplente en este envite. Los visitantes lo siguieron intentando con una nueva tentativa de Pipe que no vio puerta y con otra más de Nacho, que volvió a estrellarse con un excelso Kike Royo.

El Badajoz lograba de forma paulatina mitigar el acoso del Mérida, aunque tampoco eran capaces de llegar a puerta. Fue al filo del minuto 40 cuanto dispusieron de su primera ocasión clara en una acción confusa que estuvo muy cerca de finalizar en gol y que merodeó la meta vacía del cuadro romano.

Tras esta advertencia, los locales ya no avisaron más y convirtieron el primer tanto del encuentro. La jugada comienza por la banda derecha con una gran acción de Calderón, que templa un centro al corazón del área que provoca la división en la zaga visitante. Un mal despeje de Juan Palomares fue aprovechado por un bien posicionado David Soto, que materializó un gol que hizo desatar la locura a la afición local.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el guion siguió describiendo escenas muy similares a la primera mitad: mientras que el Mérida tenía más presencia en campo contrario y lo intentaba una y otra vez, el Badajoz se protegía buscando sus opciones en el contragolpe.

Si bien el equipo emeritense tenía ocasiones en cantidad, el Badajoz las tenía de calidad. El claro ejemplo fue una nueva opción de Soto, que se quedó muy cerca de hacer el segundo, pero Juan Palomares lo evitó con una gran intervención. Dani Sandoval, Lolo Pla y Carlos Cinta lo intentaron sin suerte en el bando del Mérida.

Al filo del final del partido, Carlos Cinta aprovechó un error de la zaga y de Kike Royo para poner rúbrica al empate y una posterior celebración accidentada que detuvo el encuentro varios minutos. Después, el Mérida la volvió a tener, pero el resultado no se movió y ambos equipos se repartieron los puntos.

Salmerón: «Nos merecíamos la victoria» Tras el encuentro, el técnico blanquinegro, José María Salmerón valoró el empate obtenido por su equipo ante el Mérida. «Estamos decepcionados. Este partido queríamos ganarlo. Hemos tenido una buena actitud para lograr la victoria», comentó. El técnico andaluz ha lamentado que se le hayan escapados los dos puntos en el tramo final del choque por una jugada aislada. «Nosotros hemos cometido un error y la única llegada por parte de ellos nos ha penalizado», detalló. Sobre el caso Adilson, Salmerón no quiso entrar en la polémica de las últimas semanas. «Es de la plantilla y obviamente lo vamos a poner. Para nosotros es importante porque nos da mucho nivel», declaró.