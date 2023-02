Sábado de Carnaval en el Nuevo Vivero. Lo que viene después ya se sabe de memoria, o al menos se puede intuir: empate sin goles, partido espeso lleno de imprecisiones y un buen puñado de aficionados que se marcharon contrariados tras haber acudido disfrazados -o no- a este desenlace tan previsible. Esta vez, como si del ‘Día de la Marmota’ se tratara, el Badajoz volvió a igualar ante el Sanse en un partido en el que al menos sí que hubo más voluntad que en anteriores años que coincidieron en fecha carnavalera.

Los precedentes de otros años y la coincidencia con una fecha tan señalada dejó un aspecto desangelado en unNuevo Vivero que registró menos de la mitad de su entrada habitual. Fue otro ejemplo más de partido espeso y eso tampoco ayudaba a contagiar al público para que apoyaran de una forma más decidida al equipo.

El conjunto local apostó por un once con algunas novedades bastante llamativas. Salmerón se vio obligado a recurrir a una defensa de circunstancias, con Calderón en un flanco y José Mas en otro para apoyar a Mariano y Josete, que formaban parte del eje de la zaga. Por delante de ellos salió de inicio la pareja de mediocentros que viene siendo habitual con Mancuso poniendo la intensidad y Buyla el recorrido y la llegada al área contraria. En la línea de medias puntas se echó en falta a un Adilson que no salió desde la partida Zelu, Soto y Alfaro fueron los encargados de nutrir de balones a Ferrón, otro de las modificaciones más llamativas en el once, que participó en detrimento de Gorka Santamaría.

El primer acto del choque no fue tampoco un chorreo de ocasiones, ya que estas llegaban muy a cuentagotas en ambas porterías. Un cabezazo de Mariano tras una jugada de estrategia fue lo más parecido a una acción de peligro que tuvo el cuadro pacense.David Soto también lo intentó hasta en dos ocasiones, pero su tentativa no tuvo el éxito esperado.

Por parte del Sanse, la más clara la tuvo Jime con un disparo desde la frontal que atrapó sin problemas el guardameta Kike Royo. El propio meta blanquinegro tuvo que enviar a córner un centro que se acabó envenenando. El resultado al descanso, como no podía ser de otra forma, fue de empate sin goles, muestra de la espesura que tenían ambos conjuntos.

Tras el descanso, el Badajoz dispuso de la que fue su mejor opción para anotar. Un balón bien conducido por Buyla fue descargado en banda derecha ante la internada de un David Soto que le sirvió un pase templado y preciso a Ferrón para que este rematara. El balón se quedó muy cerca de entrar, siendo la mejor opción inaugurar el luminoso hasta ese momento. El cuadro local salió con hambre en el comienzo del segundo tiempo, pero estaba algo errático para que esas llegadas pudieran traducirse en ocasiones claras para anotar algún gol.