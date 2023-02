Acuerdo cerrado: Atlantic toma el control del Badajoz

Por fin ha habido fumata blanca. O fumata blanquinegra en este caso, si este símil puede llegar a ser válido. Después de una larga, muy larga negociación, el Badajoz pasará a ser de forma íntegra de los socios mexicanos según ha confirmado el propio club a través de un comunicado oficial. Los flecos que quedaban por resolver ya se han solucionado, por lo que el acuerdo entre el grupo Oliver, hasta ahora dueño del 40% del accionariado del club blanquinegro y Atlantic Capital, que portaba el 60% restante por fin ha podido llegar a buen puerto.

De esta forma, el grupo mexicano Atlantic Capital, hasta ahora poseedor del porcentaje mayoritario de las acciones de Lanuspe, ha adquirido el paquete accionarial perteneciente a la familia Oliver, siendo desde esta forma propietario del 100% de Lanuspe, empresa que cuenta con el 99,75% de las acciones de la entidad blanquinegra. Con este movimiento asumen por tanto, la administración total del club. No obstante, el grupo de José Luis Orantes no se va a quedar solo en el club y tendrá como nuevos socios a otros inversores mexicanos. Aún no han desvelado la identidad de estos ni qué jerarquía van a tener dentro del nuevo organigrama accionarial.

En el texto, publicado por el propio club este viernes, aseguran que «desde la propiedad se continúa trabajando para dotar de estabilidad institucional al club, para poder conseguir de esta forma los objetivos deportivos».

Luis Oliver aterrizó en el club hace ahora poco más de un año. Allá por el mes de enero de 2022, cuando firmó con la familia de Joaquín Parra un contrato privado para hacerse con el club. No obstante, ese proceso para cambiar de manos fue largo y tortuoso. Primero lograron hacerse apoderados para poder gestionar el club, pero hasta mediados del mes de junio no se produjo la famosa firma de Parra con un notario que fue a la cárcel.

Fue justo ahí cuando entró en el club el grupo Atlantic Capital, llegado desde México. Anteriormente había estado una sociedad capitaneada por Agapito Iglesias, pero nunca se llegó a hacer oficial su identidad.

Cambios en el consejo

De esta forma, se producirán algunos cambios en el actual consejo de administración del club. Alejandra Oliver dejará su cargo y queda por saber si también lo hará el actual presidente, Luis Díaz-Ambrona, una persona que llegó de la mano de un Luis Oliver que va a dejar de tener vinculación alguna con el club. De momento, el propio CD Badajoz no ha aclarado la identidad de las nuevas personas que entrarán a formar parte de este nuevo consejo.