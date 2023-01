El Badajoz vuelve a dar la de arena

Árbitro : Camacho Garrote (comité andaluz). Mostró amarilla a Burlamaqui en el Badajoz y a Edu Gallardo en el Talavera.

Los propósitos de año nuevo del Badajoz se han disuelto demasiado pronto. En el segundo encuentro de este 2023 -primero en casa-, los blanquinegros volvieron a mostrar de golpe todas sus carencias y se atascaron ante un Talavera que le superó en casi todo menos en el marcador final.

Salmerón decidió premiar a los que realizaron un gran esfuerzo para vencer en Pontevedra. Acuña arrancó de inicio en el flanco izquierdo de la defensa, mientras que Burlamaqui y Buyla se encargaban de ocupar la parcela ancha. La novedad estuvo en el lateral derecho, con un Carlos Calderón que partió en esta posición desde el inicio, mientras que Mariano volvió al eje de la zaga acompañando a Carlos Cordero.

Muy pronto se le pondrían de cara las cosas al Badajoz. Una gran jugada personal liderada por un Jannick Buyla, que arrancó desde el centro del campo hasta plantarse en el área rival, finalizó con el balón dentro de la portería del Talavera gracias a un derechazo certero. Aún no se habían cumplido los dos minutos de encuentro y el cuadro local ya se encontraba por delante en el marcador.

No obstante, la alegría no le duró mucho al Badajoz. El Talavera neutralizó la ventaja local antes de los veinte minutos gracias a una rápida triangulación con la que se adentraron en el área blanquinegra. La jugada se culminó con un cabezazo de Zanelli que no alcazó Kike Royo a pesar de su elástica estirada. A los de Salmerón les tocaba remar otra vez después de haber gozado de una alegría demasiado efímera.

El resto del primer acto del choque daría cuenta entre un improductivo intercambio de golpes entre ambos contendientes sin ser capaz de llegar con claridad a la meta del advesario y se finalizó con igualdad en el marcador.

Segunda parte

Los primeros minutos tras la reanudación fueron una fiel prolongación de lo que se pudo ver al final de la primera. Dos equipos que querían, pero no podían. Gallardo por el Talavera lo intentó, pero su remate lejano no acertó a dirigirse entre los tres palos. David Soto tuvo la réplica, pero su remate lo interceptó Biel Ribas con apuros.

En torno a la hora de partido, se produjo uno de los momentos más esperados. Gorka Santamaría regresaba al césped del Nuevo Vivero bajo una estruendosa ovación del respetable. Entró para sustituir a un Ferrón que no había podido generar demasiado peligro a la zaga rival. En esa misma ventana de cambios también se incorporaron al encuentro Mancuso, que remplazó al amonestado Burlamaqui, y José Mas, que suplió a Soto, en un movimiento que le devolvía a Carlos Calderón su posición en el extremo.

Mediada la segunda mitad, Kike Royo volvió a ponerse el disfraz de héroe al evitar un gol casi cantado tras una acción en la que Brau se vio solo ante él. Una mano salvadora del meta riojano permitió que las tablas siguieran vigentes en el luminoso.

El Badajoz era un manojo de nervios en ambas áreas. Carecía de contundencia defensiva y de claridad ofensiva. Y eso le impedía tomar el impulso necesario para ganar el partido. La más clara en la segunda mitad llegó tras una buena acometida que inició un Gorka Santamaría que descargó sobre Buyla, y este, al mismo tiempo, se apoyó en Carlos Calderón. El disparo del extremo se estrelló en el lateral de la red, volviendo a lamentar una clara ocasión desaprovechada en ataque.

Los de Salmerón tampoco supieron tener un esprint final que les permitiera gozar de una ocasión que pudiera materializarse. La tan esperada regularidad que tanto deseaba el técnico andaluz tendrá que esperar. El Badajoz llega al ecuador de la temporada con 23 puntos, uno por encima del descenso y en duodécimo lugar.