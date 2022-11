Es una pena para el Badajoz que los partidos duren 90 minutos y no 55. Hasta ese momento, el equipo pacense vencía y convencía ante un líder al que volvieron minúsculo a base de garra y mucho trabajo. A partir de ese minuto, un tanto de los visitantes que fue muy protestado dentro y fuera del césped del Nuevo Vivero sembró el desconcierto en los locales y logró que el Córdoba abriera el tarro de sus esencias para sellar un nuevo triunfo en liga.

Salmerón optó por un doble pivote con Raúl Palma como brújula y Mancuso como obrero. Mientras que la defensa ya se conoce de memoria, el ataque contó con la presencia de un Alfaro que se movió por el carril central en detrimento de un Javi Ros que tuvo que esperar desde el banquillo su oportunidad para participar.

El encuentro tuvo un inicio eléctrico. Apenas se habían disputado siete minutos cuando el Badajoz ya había perforado la meta rival por primera vez. En un sensacional contragolpe dirigido por Ferrón, y en el que Adilson fue clave a la hora de dividir, Alfaro entró en juego para asistir a un David Soto que se volvió a aliar una vez más con la fortuna al firmar el primero de la tarde gracias a un rebote en la zaga visitante.

La reacción del líder no tardaría en llegar. Un pase en profundidad al que no pudo llegar Borja García fue aprovechado por un Antonio Casas que fusiló a Kike Royo hasta en dos ocasiones. En la primera, el guardameta evitó el tanto con un gran intervención. En la segunda, no pudo evitar que el balón se alojara en su portería.

Pero el excelso inicio de choque de los blanquinegros no quería verse emborronado con otro resultado que no fuera la victoria. El empeño local se tradujo en una pena máxima en la que de nuevo David Soto fue protagonista para arañarle a un Calderón que anduvo tardón en su basculación y cometió penalti sobre el atacante local. Tras unos instantes de debate sobre el lanzador, Ferrón asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló.

Ambos contendientes no querían conformarse con este resultado y trataban de sumar tantos a su casillero. El cuadro pacense quería aumentar su renta, mientras que el conjunto andaluz trataba de restablecer la igualada. Pese a que ambos contaron con opciones de cantar más goles antes del ecuador del envite, el Badajoz logró llegar al descanso con una mínima renta.

Reacción tras el descanso

No es sencillo de explicar lo que sucedió en la reanudación del choque tras el paso por vestuarios. El Badajoz, con el partido aparentemente controlado, vio cómo su rival le daba la vuelta al duelo en una fulgurante reacción en la que la calidad del Córdoba y el desconcierto de los locales a causa de las decisiones del colegiado Pérez Hernández fueron los principales ingredientes para que los visitantes dieran la vuelta al partido.

El tanto del empate fue el más protestado. El recién ingresado Simo anotó a placer tras un buen servicio desde la derecha. Pese a las enérgicas protestas en el bando local, el luminoso mutó hacia la igualada.

El tercero del Córdoba también tuvo su miga. Una jugada eléctrica por la derecha finalizó con el balón nuevamente dentro de la meta que defendía Kike Royo. No obstante, la jugada fue invalidada previamente. Aunque en un principio pareció que era por falta en ataque, fue finalmente una infracción en defensa que derivó en un penalti a favor de los visitantes que materializó el extremeño Willy de penalti.

Pero la centrifugadora cordobesista seguía funcionando con el objetivo de poner aún más tierra de por medio. De ello se encargó un certero Willy Ledesma, que rubricó el cuarto de la tarde-noche tras finalizar dentro del área una incisiva internada de Puga desde la banda derecha.

Pese a que ambas escuadras pudieron anotar, finalmente el marcador no se movió y el Badajoz vio su buena racha interrumpida.