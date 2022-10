Los cimientos del Badajoz se tambalean tras la última derrota

Dicen que las desgracias nunca vienen solas. Y si no, que se lo digan a un Badajoz que, tras caer en casa ante una Balompédica Linense que no sabía lo que era ganar, ha visto cómo se ha desatado una tormenta de dimensiones bíblicas a su alrededor. Durante el choque de este domingo ya protestó una buena parte de la hinchada blanquinegra y ese enojo ha ido in crescendo en la resaca del mismo, donde ya empiezan a pedir responsabilidades a futbolistas y a la dirección del club a través de la redes sociales.

El Badajoz vuelve a resbalar El conjunto pacense ha firmado su peor arranque liguero desde la refundación. Iguala los números de la 2017-2018, cuando era un equipo recién ascendido a la categoría de bronce y su objetivo no era otro que permanecer en la misma. Por aquel entonces, el Badajoz solo había podido sumar 8 puntos en nueve jornadas. Ahora tiene exactamente los mismos, pero empeora además los datos de diferencia de goles. Pese a que en los primeros partidos sí que se pudo puntuar con un promedio de 5 puntos de 9 posibles, actualmente solo han logrado tres de los últimos 18 en juego. No en vano, el técnico blanquinegro, José María Salmerón, ya apuntó tras esta derrota que el primer objetivo que tenía que lograr su equipo era la permanencia. Todo este panorama tan poco alentador se suma a las dudas cada día más crecientes a nivel institucional ha hecho que la Grada 1905 ya haya expresado su malestar a través de un comunicado de Twitter, en el que lamentan que no se estén cumpliendo las expectativas generadas al inicio del curso y e instan a que los dirigentes del club salgan a dar explicaciones de forma urgente. Orantes sale a la palestra En mitad de todo este maremágnum de confusión que se vive en el Nuevo Vivero, José Luis Orantes, que no comparece desde principios de verano para presentarse como nuevo propietario del Badajoz, se ha manifestado también a través de Twitter, al igual que la grada de animación. El mexicano, en una corta pero contundente publicación ha anunciado una conferencia de prensa para esta semana con la que pretende «eliminar las dudas y exponer la situación a la afición». En el mismo mensaje también se mostró tajante con quién no quiera seguir en el club. «En diciembre, quién no esté comprometido, la puerta estará más que abierta», añadió. Se avecinan días difíciles y agitados en un Badajoz en el que la calma está siendo un componente muy efímero desde hace aproximadamente año y medio. Y en lo deportivo, el domingo toca un compromiso muy difícil con la visita al Alcorcón, uno de los descendidos de Segunda.