El Badajoz, entre la resignación y las dudas

Parecía que era un logro menor, pero no lo era en absoluto. En Badajoz se estaba celebrando hasta el momento que cuando se hablaba del equipo de fútbol, la conversación versaba únicamente sobre los fichajes que se habían hecho o sobre los méritos de unos y otros para ganarse un hueco en el once titular y no sobre hechos extradeportivos que minaban la moral y dejaban sin energía a la mayoría de la parroquia blanquinegra.

