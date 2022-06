Gorka Santamaría se despide del Badajoz: «voy a echar de menos todo»

Continúan sucediéndose las bajas en el Nuevo Vivero. Después de comunicar la rescisión unilateral del contrato de Miguel Núñez o Adri Cuevas, o la no continuidad de Dani Aquino, Josema Gallego o la última de Gorka Pérez, este sábado se ha confirmado un movimiento en el club que ya se intuía desde hace varias semanas: Gorka Santamaría tampoco prolongará su estancia en el Badajoz durante otra temporada más.

Y es que Luis Oliver ya explicó en su primera comparecencia en el club que no continuaría ninguno de los cuatro capitanes, por lo que se interpreta que el vasco estaría incluido en esa lista de jugadores que no formará parte del nuevo proyecto de Isaac Jové.

Santamaría, que ha superado la treintena de goles en sus más de 90 encuentros oficiales como blanquinegro, se mostró muy emocionado en su carta de despedida. «Tres años después, me despido de todo aquello que me ha hecho feliz y me ha motivado a dar el 100% de mí y a superarme cada día», declaró. El propio ariete aseguró que del Nuevo Vivero «va a echar de menos absolutamente todo». Su estancia en la capital pacense ha dibujado una trayectoria ascendente que comenzó con un papel más secundario y que ha terminado siendo el jugador más determinante del equipo y uno de los principales goleadores del Grupo I de Primera RFEF.

Riazor, posible destino

Una vez que ya se conoce que no se prolongará su estancia en la capital pacense, Gorka Santamaría podría confirmar en las próximas fechas su nuevo destino. El que parece ahora mismo más claro es el Deportivo, que está echando el resto para que el delantero defienda los colores blanquiazules. Según indican desde tierras gallegas, la firma podría hacerse oficial durante los próximos días.