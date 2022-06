Oliver: «Tras cinco meses de espera, Parra ha vendido el Badajoz»

Fumata blanca en la entidad blanquinegra. Tras unas horas de enorme tensión e incertidumbre en las que se desconocía si finalmente el notario que acudió a Alhaurín de la Torre había conseguido por fin la firma de Parra que diera validez a la compraventa del club, Luis Oliver confirmó en su comparecencia de este miércoles que el CD Badajoz cambiará finalmente de manos. «En el día de ayer, y tras 5 meses y 25 días de espera, Parra ha vendido el club. La familia Parra ya es historia en el Badajoz. Ahora llega un nuevo equipo profesional», aseguró.

En esa misma intervención, en la que mostró su agradecimiento a Joaquín Parra, Oliver confirmó que el próximo día 27 se pagará a los jugadores lo que se les adeuda para lograr, de esta manera, que el club pueda salir a competir en Primera RFEF la temporada que viene. Además, incidió en que a partir del 28 de este mes comenzarán a llegar las incorporaciones al Nuevo Vivero.

Antes de esa fecha, el día 23, en vísperas de San Juan, presentarán el consejo de administración en el que él mismo confirma que no va a formar parte de él. «El día 22 dimitiré, antes de presentar el nuevo equipo de trabajo. Yo ya he hecho mi trabajo y me iré a casa con el objetivo cumplido. Mi familia trabajará aquí y mi hija será consejera. Yo no estaré en el día a día, aunque sí que ayudaré en lo que pueda», explicó.

Durante su discurso, el empresario navarro desveló que había socios que no eran de fuera de España, mientras que también había alguno de la capital pacense. Además, también habló también sobre su proyecto financiero. «Arrancaremos con millón y medio. Los jugadores vendrán más baratos y mejores jugadores. Prácticamente hay que fichar veinte futbolistas», explicó.

Complicaciones para el femenino

Menos optimista fue su visión acerca del equipo que se ha ganado en el campo competir la próxima campaña en la Segunda RFEF femenina. «Hablamos con un club de la ciudad, pero no quieren llegar a ningún acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo el primer equipo no podemos mantenerlo», detalló un Oliver que quiere centrar todos sus esfuerzos en el primer equipo masculino.