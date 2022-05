Amargo desenlace para el Badajoz

El Badajoz finiquitó su temporada más complicada fuera del campo con una derrota en el último momento que ejemplifica a la perfección lo que ha sido el curso de los pacenses. Cuando todo parecía ir bien, reciben un mazazo. Y cuando de nuevo daba la sensación de que podían levantarse, a última hora reciben un jarro de agua fría que les condena. Este resultado hace el equipo pacense finalice la temporada en novena posición y que cierre el curso con un sabor agridulce.

Isaac Jové pusó en liza para este partido un once reconocible, aunque con algunos cambios sustanciales. Destacó la presencia de Truyols en detrimento de Pardo, la titularidad de un Adri Cuevas que dio descanso al capitán Miguel Núñez y la suplencia de Concha y Aquino que fue aprovechada por Clemente, Adilson y un Zelu que regresaba tras sus dos partidos de sanción.

En la primera mitad del choque fue el Badajoz el equipo que mostró más hambre, con un planteamiento más ambicioso que su rival. pronto de manifiesto cuando Clemente puso a prueba los reflejos de Champagne con un buen cabezazo tras un pase de Adilson. Minutos después, fue un eléctrico Clemente el que volvió a rozar el gol con un disparo desde la frontal del área.

Intercambio de golpes

Tras estos claros avisos en el bando local, llegó por fin el tanto. Un saque de esquina lanzado desde la derecha encontró la cabeza de un bien posicionado Gorka Santamaría que puso el balón dentro de la portería del Rayo Majadahonda para inaugurar el luminoso.

No obstante, la alegría no le duraría demasiado tiempo a los de Isaac Jové, ya que a falta de escasos momentos para llegar al descanso, una jugada de tiralíneas del conjunto majariego dejó solo a un Nando que superó a Gonzalo Crettaz, pero que no pudo finalizar una jugada en la que el balón se quedó merodeando por el área pequeña. El gol del cuadro madrileño llegaría finalmente por mediación de un atento Héctor, que recogió el cuero para alojarlo en la potería rival, estableciendo así las tablas en el marcador.

Igualdad tras el descanso

Aunque durante el duelo, el Badajoz fue el equipo que mostró más méritos para llevarse el gato al agua, lo cierto es que tras la reanudación los visitantes consiguieron que la contienda se mostrara algo más igualada que durante el primer acto del choque.

Un cabezazo de Truyols a la salida de un córner hizo poner a prueba la mejor versión de Champagne para evitar que los blanquinegros volvieran a cobrar ventaja. La respuesta del Rayo para buscar el triunfo llegó por mediación de un remate de Jorge Casado que finalmente no vio puerta.

El encuentro siguió avanzando sin que ninguno de los dos contendientes diera por buenas las tablas en el marcador. Clemente, que no vio premio a sus múltiples intentos, volvió a disponer de una buena oportunidad para anotar el tanto de la victoria, pero su remate volvió a toparse con un atento Nereo Champagne.

Ilusión y mazazo

Tras sucesivos cambios en ambos equipos, en el tramo final hicieron su entrada en el terreno de juego Álex López y Pablo Guerrero, dos juveniles que han logrado recientemente la permanencia con el equipo de División de Honor. Precisamente Pablo Guerrero fabricó una jugada de orfebrería que no supo aprovechar un Gorka Santamaría que envió el balón a las nubes.

Tras un intercambio de golpes en el tramo final, las tablas parecían instaladas en el luminoso. Hasta que un cabezazo de Héctor en la última jugada del partido otorgó un triunfo definitivo al Rayo Majadahonda que le permite finalizar la temporada en posiciones de ‘playoff’.