Un Badajoz lleno de contrastes

Para nadie es un secreto que el Badajoz no ha sido capaz de alcanzar la estabilidad desde que el pasado verano su presidente, Joaquín Parra, ingresara en prisión. A partir de ahí, se produjo una tediosa odisea que parecía que iba a terminar a finales de enero cuando desde la entidad blanquinegra se comunicaba que un conglomerado de empresarios representados por Diego García le compraba el club a Joaquín Parra. Todo ello apenas una semana después de la famosa comparecencia de Dupi, Reynolds y Guzmán en que anunciaban que el propio Parra había dado su palabra de vender el club a Daniel Tafur.

El caso es que el empresario con raíces extremeñas no pudo comprar el club, y este acabó en manos de una misteriosa sociedad de la que poco después se confirmó que Luis Oliver estaba detrás. Esta noticia, lejos de traer la deseada estabilidad, provocó la movilización de futbolistas y aficionados que hizo que los recién llegados socios de Lanuspe quisieran vender el club a Tafur. Este movimiento tampoco se produjo, y algunas semanas después, la familia de Parra le cedió los poderes a esta sociedad para que pudieran gestionar el club y tomar decisiones. Más de tres meses después, el proceso de compra no está cerrado, ya que las escrituras de compraventa no tienen las firmas necesarias para que el club pueda cambiar de manos.

En medio de todo este turbulento proceso están los numerosos impagos a jugadores y trabajadores del club. Entre noviembre y abril, la que aspira a ser la nueva propiedad solo ha pagado dos nóminas y aún tiene pendiente el resto de meses. Ese motivo se une a algunas de las últimas declaraciones de Oliver en la radio del club que no han gustado nada a la plantilla. Por eso, los jugadores volvieron a arrodillarse este sábado en los primeros 30 segundos en una decisión tomada por los capitanes. Los gestores del club deben arreglar estos atrasos antes del 30 de junio si no quieren exponerse a que el futuro deportivo de la entidad se vea también comprometido.

El ‘playoff’, más cerca

Si se habla únicamente de fútbol, el Badajoz ha logrado entrar en puestos de fase de ascenso varios meses después. Los pacenses, que habían llegado a colocarse a nueve puntos de distancia, han logrado finalmente llegar a estos puestos de privilegio antes de que acabe la temporada. El objetivo está en intentar mantener su sitio en esta posición en las cuatro jornadas que quedan. El desplazamiento de la próxima semana a Valladolid se antoja decisivo antes de terminar la liga con tres enfrentamientos directos ante Celta B, UD Logroñés y Rayo Majadahonda, por lo que los de Isaac Jové tratarán de volver a la senda del triunfo lejos de casa para poder llegar a estos compromisos en la mejor posición posible.