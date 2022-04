Gonzalo Crettaz, el héroe inesperado del Badajoz

Llegó al Badajoz para ser el Juanjo Garrancho o José Saldaña de las pasadas temporadas. Tenía el mismo perfil que estos antecesores: joven, con proyección y futuro. Una opción interesante, pero con un rol secundario: suplir a un primer portero más experimentado. Es el caso al que apuntaba Gonzalo Crettaz a finales de verano. Había salido un Kike Royo que había sido indiscutible durante las últimas temporadas y en su lugar llegó un Limones con muchas horas de vuelo en categorías superiores. Parecía que el de Daimiel no tendría problemas en ser titular durante toda la temporada. Había empezado con actuaciones sobrias y sin demasiados errores destacados en su haber.

No obstante, una inoportuna lesión a finales de octubre le apartó de los terrenos de juego.

Esa oportunidad fue aprovechada por el que en teoría iba a ser el segundo portero del Nuevo Vivero para abrazar la titularidad por primera vez. No era el arquero más vistoso, ni el más espectacular. Pero era solvente y ofrecía garantías. Comenzaba el debate en la portería del Badajoz. El argentino permaneció saliendo de inicio varias jornadas después a pesar de que Limones ya había regresado a la convocatoria una vez superada su convalecencia.

Tiempo después, fue el ex del Mirandés el que volvió a tener la confianza de Óscar Cano y su presencia saliendo de partida se prolongó varios meses. Concretamente hasta el encuentro ante el Calahorra en enero. Un fallo, unido a un inoportuno positivo en covid, devolvió a la primera línea a Crettaz, que cumplió con solvencia ante el Sanse y, a partir de ahí, no se apeó de la titularidad.

Desde ese momento, se ha hecho el dueño bajo los palos y ha sido un seguro con una gran cantidad de paradas salvadoras y un número minúsculo de errores. Hasta ahora, Gonzalo acumula más partidos --18-- que su compañero Limones --13-- y se ha convertido, de manera totalmente inesperada, en uno de los jugadores más decisivos del Badajoz. El último ejemplo ha sido este mismo sábado, con una manopla providencial a la salida de un córner y con una intuición magistral para detener un penalti con el que permitió rescatar a su equipo un punto con el que ya casi no contaban.

Tras el choque ante el Calahorra se mostró satisfecho con su actuación, aunque algo contrariado por no haber podido obtener el triunfo. «Se nos han ido dos puntos, pero a nivel individual estoy contento por ayudar», comentó. Si las lesiones le respetan y no sufre ningún contratiempo en los encuentros que restan, Crettaz apunta a titular. La grada del Nuevo Vivero ya le demostró su cariño vitoreando «¡Gonzalo quédate!» tras detener la pena máxima al Calahorra. No obstante, él ya ha reiterado que espera tener oportunidades la próxima temporada en su club de origen, el Málaga.