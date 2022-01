La cabeza visible del grupo inversor que ha adquirido el Badajoz, Diego García, llegó este lunes a la capital pacense y evaluó en la radio del club varios de los aspectos más relevantes que rodean a su llegada. García desveló algunos interrogantes, pero no pudo disipar dudas en algunos aspectos como si la familia Oliver está dentro de este conglomerado de entidades y empresas que gestionarán el club. Según ha podido saber este periódico, los Oliver podrían tener atribuciones deportivas en el Badajoz.

Relación con los Parra

La intervención de García comenzó descartando ser un testaferro de Joaquín Parra, afirmando que ni siquiera le conoce. La negociación con la parte vendedora se llevó a cabo desde el pasado día 10 de enero con Álvaro, hijo de Joaquín, con el que estuvo negociando el pasado verano.

Además, este medio ha podido saber que Daniel Tafur retiró su oferta el pasado 5 de enero, varios días antes de la rueda de prensa celebrada el día 10 de enero, al no recibir respuesta de ningún tipo por parte de Feverstone ni de sus representantes.

Incidiendo sobre la propia familia Parra, Diego García, destacó la premura con la que tuvo lugar la operación. «La familia Parra tenía mucha urgencia. El grupo inversor que representamos también por el cercano cierre del mercado y para poder hacer algunos movimientos antes de ello», declaró. Del mismo modo, dio por sentado que, si el juzgado autoriza, «la etapa Parra habrá terminado». Sobre el contrato, puntualizó que ya está firmado y condicionado a la decisión del CSD y juez. Durante su intervención llegó a confesar que se planteó la posibilidad de «compartir el club» con los Parra, pero esa fórmula, según apuntó, ya se ha descartado.

Te puede interesar: CD Badajoz El Badajoz, vendido a Diego García, expresidente del Elche

El propio García, detalla que él no va a ser el presidente y no dio ningún tipo de pistas sobre la identidad del nuevo grupo que toma las riendas de la entidad blanquinegra. «No estoy autorizado a decir quién está detrás de la compra. Es un grupo español. Será un grupo de trabajo que viene del mundo del futbol, de la economía y de la economía digital», explicó en mitad de una exposición en la que salió a la palestra el término de las criptomonedas.

El expresidente del Elche no se postuló en contra de un posible concurso de acreedores como sí hicieran Pepe Reynolds y Dupi hace apenas un par de semanas. No sería un proceso nuevo para un Diego García que ya los ha vivido en otros clubes. «No sé si se hará, pero no lo descarto. Ha salvado a muchas empresas. No es llevar a liquidación al club, sino poner todos los recursos a disposición de el», manifestó. Sobre el capital, Diego García desveló que «la primera inyección ya se ha hecho» y que se realizará otra a fondo perdido para desbloquear los derechos federativos.