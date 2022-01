Muy pocas veces, por no decir ninguna, sucede lo que ocurrió este martes en la comparecencia de Óscar Cano previa al choque ante el Sanse de este miércoles a las 21.00. No se habló ni del rival, ni de las bajas de los blanquinegros ni las del rival. No se habló de fútbol. Inaudito, pero cierto. Y es que la situación de este Badajoz traspasa los límites de lo calamitoso. Y eso que la solución parecía que estaba en la venta. Pues ni por esas. «Los jugadores no quieren escuchar nada del Sanse porque tienen otros problemas más graves», espetó un Óscar Cano con un ánimo mucho más beligerante que en anteriores intervenciones.

