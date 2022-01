Año nuevo y problemas viejos para el Badajoz. Los pacenses acabaron el año con dudas pese a su último triunfo y en el inicio del 2022, prolongan estas enrarecidas sensaciones con una derrota en casa ante un filial pucelano (1-2) que supo aprovechar mejor sus ocasiones en una igualada contienda.

Óscar Cano dispuso de un planteamiento muy similar al que se pudo ver en los últimos encuentros, con Miguel Núñez partiendo desde el lateral y con la novedad de un Tahiru que esta vez salió de inicio desde la banda izquierda. En la medular, ante la baja de Isi Gómez, Otegui y Adri Cuevas fueron los encargados de aportar la creatividad.

El choque comenzó con ambos equipos dando electricidad a su juego y ello se vio traducido en un tempranero tanto de Slavy, que puso por delante a los visitantes tras aprovechar un error de los pacenses. El Badajoz lo intentaba mediante jugadas elaboradas y con la velocidad de un Tahiru que despuntaba desde la banda izquierda, mientras que el filial pucelano resistía con un atento Samu Casado en la portería. Las mejores ocasiones en el bando local vinieron por mediación de Tahiru y Gorka Santamaría. Adri Cuevas, por su parte, también lo tuvo con un disparo que se marchó desviado tras una buena acción colectiva.

Cuando parecía que el encuentro se iba a ir al descanso con la mínima renta para el equipo de Baptista, Paulo Vítor sacó las vergüenzas de la zaga blanquinegra con un fulgurante esprint con el que se plantó en el área rival y le dejó en bandeja el segundo de la tarde a un letal Slavy, que no perdonó y duplicó la ventaja para el Valladolid.

Tras el descanso, no hubo cambio de efectivos, pero sí de actitud en los de Óscar Cano que tardaron solo diez minutos en recortar distancias. Miguel Núñez, un lateral accidental por las circunstancias, cabeceó en boca de gol un buen servicio desde la banda derecha para añadir el primer tanto de la tarde al casillero local.

Pero el conjunto vallisoletano no se dejó amedrentar por el gol en contra y siguió poniendo en continuo jaque la portería de un Badajoz en la que Limones se erigió como figura decisiva tras desviar un buen remate de Arroyo.

A falta de un cuarto de hora para el final del choque, se produjo uno de los grandes y más esperados momentos del encuentro. El portugués Adilson, ausente en el equipo desde el verano por una aparatosa lesión, regresó a los terrenos de juego en mitad de una sonora ovación del respetable pacense. Junto a él, también había ingresado en el verde unos minutos antes un Aquino que no pudo entrar mucho en juego.

El que sí se mantuvo activo hasta el final fue un Tahiru que rozó el gol en un lance en el que se encontró con los reflejos de Samu Casado. Los pacenses lo intentaron hasta el final, pero esta no iba a ser su noche y acabaron consumando su cuarta derrota en casa, siendo además la tercera a domicilio.

El Badajoz traslada al terreno de juego su incertidumbre institucional tras ganar solo uno de sus últimos ocho encuentros, alejándose de su objetivo de playoff.

OSCAR CANO LAMENTA LOS ERRORES EN LOS GOLES ENCAJADOS

Una vez consumada la quinta derrota del curso -la cuarta en casa-, el técnico blanquinegro, Óscar Cano se mostró contrariado por el devenir de los acontecimientos desde el inicio de la competición. «El guion de esta temporada es bastante macabro», asegura. No obstante, el preparador andaluz lamentó la manera en la que se produjeron los dos tantos del Valladolid. «Los errores de los goles no son de categoría seria», admite. Al mismo tiempo, se desmarca de la delicada coyuntura institucional que vive el equipo y evita ese tipo de excusas. «La situación extradeportiva no ha influido en los goles», explica. Pese a ello, se mostró satisfecho con la mejora que el equipo está experimentando en faceta defensiva. «Hemos reducido de manera drástica el número de contraataques que recibimos», comenta. Su intervención concluyó con el deseo de poder competir en las mismas condiciones que sus rivales en liga.