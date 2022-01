El Badajoz ha cambiado de año, pero no de problemas. El equipo del Nuevo Vivero sigue arrastrando un sinfín de dolores de cabeza desde el 2021 que han ido acentuándose según han arrancado hojas del calendario y no da la sensación que vayan a solucionarse en el comienzo de este 2022. La hinchada blanquinegra, cansada y desesperanzada, quiere tomar parte en la batalla por recuperar la estabilidad perdida y buscar que no se repita el desenlace de 2012, cuando los juzgados liquidaron la entidad y el club tuvo que empezar desde cero en categoría regional.

