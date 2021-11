Aún queda más de un mes para la apertura del mercado de invierno, una ventana a la que los equipos acuden para tratar de completar alguna pieza de su puzzle o aumentar el fondo de armario, pero David Torices ‘Dupi’, director deportivo del Badajoz, sigue trabajando con la inestimable ayuda de Guzmán Casaseca, su compañero de viaje desde el pasado verano, en ver opciones para reforzar el plantel blanquinegro.

Relacionadas Una inestable normalidad para el Badajoz

Lo cierto es que a pesar de la infatigable labor que están desempeñando, el clima de inestabilidad institucional y la maltrecha economía del club hacen que este plazo de contrataciones de enero sea uno de los grandes interrogantes que el club se plantea a corto plazo. No obstante, Dupi afirma que no solo no ha parado máquinas debido a esta incertidumbre, sino que sigue desempeñando sus cometidos con total normalidad. «Nuestra obligación es seguir trabajando para afrontar el trabajo en las mejores condiciones», explica.

La dirección deportiva sigue en plena labor de control y visionado de futbolistas, sabiendo que tiene libres fichas para jugadores sub-23 y con la prioridad de buscar un recambio a un Jilmar que entre lesiones y sanciones no ha podido tener continuidad esta temporada. Lo que aún no tiene tan claro es qué pasará dentro de un mes, en pleno parón navideño y con el mercado a punto de abrirse. «A finales de diciembre o principios de enero sabremos en qué condiciones estamos para poder afrontar el mercado», asegura.

No obstante, Torices, lejos de inquietarse, se muestra paciente con los acontecimientos. «Nos adaptaremos a las circunstancias que haya. Aún queda para llegar a ese punto».

Nivel óptimo

El segoviano no oculta su satisfacción por la plantilla que diseñó en un verano lleno de dificultades. «En mi humilde opinión, el nivel de la plantilla es óptimo, pero siempre hay opciones de mejorar», sostiene.

Al Badajoz aún le quedan los duelos ante SD Logroñés, Bilbao Athletic, Tudelano y Rayo Majadahonda en liga y Alcoyano en Copa del Rey antes de finalizar este 2021.