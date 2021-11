Álvaro Trigo lleva desde el pasado mes de agosto trabajando por mantener a flote a un Badajoz que ha vivido y sigue viviendo una en una delicada situación. Así lo admitió en una entrevista realizada en Radio CDB, en la que explicó que su vuelta se produjo debido a una petición expresa de Álvaro Parra, hijo de Joaquín y gestor del club hasta que, según ha podido saber este periódico, ha sido recientemente relevado de sus funciones por su madre, Carmen Ruiz, mujer del empresario sevillano que aún permanece en prisión. Además de hablar sobre un regreso que era sabido por todos, pero que no fue anunciado «para proteger al club», también se refirió a sus diferencias con Joaquín Parra, con el que coincidió durante dos años al frente de la entidad blanquinegra. «Éramos el yin y el yang, él era ambicioso y yo era el freno», afirmó Trigo en la radio oficial blanquinegra. En este punto, incidió en las dos perspectivas tan contrapuestas que mantuvieron antes del choque ante el Amorebieta, donde, según explicó Trigo, Parra no veía otra cosa que no fuera estar la próxima temporada en la categoría de plata. «Si no se ascendía a Segunda, no había un plan B. Él visualizaba el ascenso sí o sí y yo siempre indicaba que necesitábamos un plan B. No estábamos preparados para para caer derrotados en ese partido», aseguró.

Sobre la viabilidad del club, quiso destacar el realismo sobre el optimismo. «Está todo al día, pero la situación es complicada y estamos trabajando para que se siga cumpliendo hasta ahora, pero cada vez se va complicando un poco más», apuntó. Respecto a la figura de Parra, ahora en entredicho por buena parte de la afición debido a todo lo acontecido, quiso poner en valor lo realizado durante su mandato. «Ha dado los dos mejores años en la historia del club y es una pena que con tanta problemática tengamos la memoria corta y nos olvidemos tan rápido», comentó durante la entrevista.

Compraventa

Durante su intervención, Trigo también habló sobre el proceso de compraventa en el que ahora mismo vive inmerso el club. Aunque en todo momento quiso frenar el optimismo y mantener la cautela, manifestó que en este proceso judicial, tras ser verificado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, faltaría aún por conocer la decisión del Juez. Sobre esta última, todo parece indicar que irá en el mismo sentido que las dos anteriores y que será un mero trámite, aunque desde el club no quieren lanzar las campanas al vuelo.

