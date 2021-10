La tónica general de las últimas semanas viene siendo que el Badajoz tiene un complicado duelo ante un rival histórico. Pasó en Riazor, en Irún, en casa ante la Leonesa, y volverá a pasar este domingo a las 17:00 en A Malata, donde se medirá a un coloso de la categoría: el Racing de Ferrol.

Y es que así es la Primera RFEF. Como una especie de All-Star donde ser muy bueno a veces no es suficiente. Se trata de una competición calificada como una ‘Segunda División encubierta’. Y es ahí, donde este equipo gallego no ha sido capaz de alcanzar aún una racha consistente, ni buena ni mala, ya que no ha repetido resultado durante dos jornadas seguidas en las seis que hasta el momento se han disputado en liga. Los ferrolanos transitan en la mitad de la tabla con 8 puntos en su haber tras una pareja de empates, victorias y derrotas. Pero los de Cristóbal Parralo podrían alcanzar en la tabla a los pacenses si los derrotan.

Otro de los alicientes que tiene este encuentro para los de Óscar Cano es intentar romper la racha que tienen en tierras gallegas. Los blanquinegros no han podido ganar allí en las últimas cuatro ocasiones que han viajado para jugar ante un equipo de esta región. Primero cayeron ante el Choco en la fase de ascenso a Segunda B en 2016, después empataron frente al Bergantiños un año después en un nuevo playoff y esta temporada ya han jugado otras en dos ocasiones en Galicia con una igualada en Barreiro contra el Celta B y una derrota con muy buen sabor de boca en Riazor. El balance total es de dos encuentros perdidos, otros tantos empatados y ninguna victoria fuera. Esta visita supondrá además varios reencuentros para el Badajoz. Candelas, Alayeto y Heber Pena defenderán los colores locales.

En cuanto al apartado de bajas, Óscar Cano no podrá contar tampoco esta semana con Adilson, Aquino ni Jilmar, mientras que Concha y Adri Cuevas llegan entre algodones. Isi Gómez, por contra, epodría salir de inicio.Sobre la posibilidad de alcanzar la primera plaza, el técnico se muestra optimista aunque con grandes dosis de cautela. «El que se sienta líder va a fracasar», asegura.