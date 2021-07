Fernando Estévez asegura que no ha rescindido su contrato con el Badajoz, mientras que Paco Herrera expone que no será el entrenador por motivos familiares y Óscar Cano será presentado el martes como el inquilino del banquillo blanquinegro. Así están las cosas en el club que preside Joaquín Parra tras un viernes intenso en el que dijo adiós a su técnico de la campaña pasada y dio la bienvenida a Cano, llegó un sábado con los comunicados de Estévez y Herrera.

El técnico granadino aseguró este sábado a través de las redes sociales que «no he renunciado a ejercer mis funciones como entrenador del Badajoz, teniendo contrato en vigor». En su comunicado insiste que en la actualidad tiene contrato en vigor para la temporada 2021-2022, «no habiéndome comunicado el club de forma oficial ni el cese ni la rescisión de mi contrato como entrenador del Badajoz».

Fernando Estévez afirma que tras la publicación emitida por las redes sociales del propio club en las que el viernes decía que «el Badajoz y Estévez separan sus caminos por voluntad de ambas partes», el entrenador del Badajoz en la temporada 2020-2021 subraya que «me veo en mi derecho de emprender aquellas acciones legales y judiciales que estime oportuno».

Finalmente añade que le gustaría expresar su pesar «por no poder despedirme a través del propio club de los seguidores del mismo, que tanto cariño y respeto me han mostrado. Espero poder hacerlo en unos días».

Las razones de Paco Herrera

Por su parte, Paco Herrera no pudo aceptar la oferta del Badajoz por motivos personales. El símbolo blanquinegro emitió en el mediodía de este sábado un comunicado «ante la multitud de comentarios que se están publicando sobre la posibilidad de que me convirtiese en el nuevo entrenador del Badajoz, y con la simple intención de que la información que se maneje por todas las personas aficionadas a nuestro club sea veraz».

Dice que se han manejado «informaciones incompletas o equívocas» y reconoce las conversaciones con el presidente, Joaquín Parra, y con el director deportivo, Dupi, para que Paco Herrera fuera el entrenador del Badajoz. «Estaba dispuesto a aceptar la oferta, la que yo he considerado la más importante que me han hecho en mucho tiempo, porque suponía una oportunidad para clausurar mi carrera deportiva donde la inicié: en mi querido club. Hubiera sido el hombre más feliz del mundo entrenando al Badajoz».

Paco Herrera argumenta que no se comprometería hasta que estuviera cerrada la marcha del entrenador «por respeto a su magnífico trabajo» y que tuvo dos reuniones «muy agradables» con Dupi, «a quien considero una persona muy preparada y con grandes conocimientos». Añade que en las mismas semanas en las que se presentó «esta maravillosa oportunidad, he vivido un drama familiar que me ha hecho replantearme prioridades, y mi decisión final ha sido la de estar al lado de mi familia en este momento tan duro, dedicándole el cien por cien de mi tiempo y disfrutando, por supuesto, del Badajoz como un aficionado más».

Por último, Paco Herrera deja claro que su relación con Parra es «excepcional y que siempre le estaré agradecido por su comportamiento y por su deseo de que yo pudiese ayudar al Badajoz». También tiene palabras para «la calidad humana de la afición» y agradece de todo corazón los muchos y bonitos mensajes de tantas personas que desde dentro y fuera del club «deseaban mi vuelta al banquillo de nuestro equipo tanto como yo».

Todos le verán en el Nuevo Vivero junto a su familia y sus carnets de abonados, «animando como un aficionado más a nuestros jugadores y nuestro entrenador, Óscar Cano. ¡Aúpa Club Deportivo Badajoz!».