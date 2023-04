El pasado 2 de septiembre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en una reunión con el Pacto por el ferrocarril de Extremadura, anunció «la electrificación de la línea convencional entre Humanes y Plasencia» y aseguró «que continúan los trabajos de la conexión del último tramo con Madrid, cuyo estudio informativo ya se ha enviado a evaluación ambiental».

El primero de los temas fue una gran novedad, pues no estaba previsto que se electrificase la línea convencional antigua entre Plasencia y Talavera. No se dieron explicaciones sobre las razones del cambio de previsiones. Por una parte se podría sospechar que se anunciaban nuevos retrasos, pero por otra podría verse como unas mejoras inmediatas en un horizonte razonable de tres años, y a la vez salvar ese tramo convencional de gran utilidad futura para mercancías. No se dieron ningunas explicaciones de por qué se introducía esa mejora colateral. El 14 de febrero de este año se licitaron los trabajos de consultoría y asistencia técnica para la redacción y tramitación de los proyectos y la Declaración de Impacto Ambiental de diversos elementos de la electrificación de la vía convencional entre Talayuela e Illescas con un plazo de ejecución de 36 meses, lo que nos lleva a pensar que difícilmente puede estar concluida la electrificación hasta el 2030. Desde instancias oficiales nos dicen que en estos 36 meses deben también estar hechas las obras. Yo no veo cómo. Cuando salió esta noticia se generó algún revuelo político y algunas declaraciones oficiales, pero en unos días se olvidó el tema. Nadie explica la razón y todo parece estar dentro de la normalidad. Aquí no pasa nada. Al menos alguien debe dar o exigir explicaciones.

Sobre el Estudio Informativo y la DIA de la denominada LAV Extremadura: Tramo Madrid –Oropesa, la situación es aún más grave. El 20/03/18 se firma un contrato para la ejecución de estos trabajos con 24 meses de plazo de ejecución, por lo que deberían haber estado concluidos todo el 24 de marzo de 2020. Tres años después aún no sabemos nada, sin que se hayan dado explicaciones. Ahora nos hemos enterado por la prensa que cuando la ministra dijo el 2 de septiembre pasado que todo estaba en marcha con normalidad y estaba entregado el expediente para evaluación ambiental, sin embargo no era sí. En agosto se había encargado un estudio necesario para la evaluación ambiental que tenía un plazo de ejecución de 18 meses. Es decir, que hasta mediados del próximo año como mínimo no puede tramitarse este estudio ambiental. Creo que hay que dar algunas explicaciones, pero de momento nada sabemos. Nadie las da, ni nadie las exige. Tenemos derecho a tener explicaciones. Unos lo verán como normal, otros no estamos dispuestos a aceptarlo.